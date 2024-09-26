У пакеті з супермаркету знайшли "сюрприз": ніхто не розуміє, як це могло статися (фото)

За словами постачальника, знахідку мали виявити на процесі сортування та миття продукції, але цього чомусь не сталося.

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Співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів Waitrose в Брекнеллі (Велика Британія) отримали від клієнта скаргу на жабу, яка опинилась в одному з пакетів салату. Наразі експерти намагаються встановити, як жива істота змогла потрапити в їжу після стількох етапів фільтрації на виробництві. Про це пише видання BBC.

Фахівець зі служби порятунку рептилій Грем Мартін прибув за викликом в понеділок, 23 вересня, після того, як один з клієнтів повернув у супермаркет пакет з жабою всередині.

"Тепер ця жаба живе у гарній маленькій коробочці, у неї є трохи ґрунту і листя, щоб сховатися, а також маленька мисочка з водою. Поклав їй на вечерю трохи жуків, і вона насолоджується життям. Поняття не маю, звідки ця жаба взялася, але вона щаслива там, де зараз є", — розповідає чоловік.

Один з клієнтів повернув у супермаркет пакет з жабою всередині Фото: Berkshire Reptile Rescue

За словами Грема, такі випадки трапляються напрочуд часто: люди звертаються до нього по допомогу, коли знаходять рептилій у багажі або в імпортних фруктах та овочах.

"Торік у мене їх було пів дюжини. Цього року — три або чотири", — додав він.

Невідомо, хто саме знайшов жабу, але працівник служби порятунку рептилій закликав цю людину вийти на зв'язок, аби допомогти йому з’ясувати, що насправді трапилося.

Представник постачальника John Lewis Partnership зазначив: "Існує суворий процес сортування та миття, на якому наші працівники мали виявити цю жабу. Ми щиро співчуваємо клієнту, який пережив такий досвід".

Постачальник перепросив за цей інцидент Фото: Berkshire Reptile Rescue

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.

А от відвідувач закладу Taco Bell стверджує, що знайшов у своїй страві прикрасу для пірсингу з блискучим камінцем. Ювелірний виріб застряг у шматочку нарізаної кубиками цибулі.