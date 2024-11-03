Женщину ждал странный "сюрприз" в пачке с печеньем: потом она открыла еще четыре (фото)

Прислушавшись к советам подписчиков, Вивиан де Вальк написала сообщение производителю, чтобы пожаловаться на бракованную продукцию и выразить свое разочарование.

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37-летняя Вивиан де Вальк открыла пять пачек печенья Reese's и обнаружила, что в каждой из них полностью отсутствует арахисовое масло. Женщина хотела съесть сладости после изнурительного рабочего дня, но ее ждало разочарование. О своем опыте она рассказала на одном из форумов в Reddit.

"Я подумала, что это одна бракованная упаковка, поэтому открыла другую, но и там не было арахисового масла — сплошной шоколад", — с юмором рассказывает женщина в интервью Newsweek.

Де Вальк, которая работает помощником режиссера в компании Orbridge, купила печенье, потому что надеялась на мгновение отвлечься от напряженного рабочего графика. Она говорит, что в последнее время работала по 11 часов в сутки, заедая стресс.

"Я просто хотела немного арахисового масла, но печенье было похоже на сплошные шоколадные пластинки", — добавила обиженная клиентка.

Как выглядит оригинальное печенье Reese's Фото: Reddit

Пользователи Reddit начали активно обсуждать эту историю.

"Я чувствую отчаяние на этой фотографии, оно растет с каждым укусом", — написал один из участников обсуждения;

"Однажды я купила коробку с 48 тампонами без хлопка. Это было весело", — рассказала о своей истории другая пользовательница.

Еще один юзер добавил: "Похоже, тебе везет в жизни".

Прислушавшись к советам подписчиков в Threads, Вивиан написала сообщение в Reese's, чтобы пожаловаться на бракованную продукцию и выразить свое разочарование.

"Думала, что несколько сотен людей увидят это, посмеются и пойдут дальше, но история неожиданно зажила своей собственной жизнью", — пишет она.

Вскоре с женщиной связался сотрудник из отдела маркетинга компании и предложил ей компенсацию. В знак примирения Де Вальке прислали пять банок арахисового масла с запиской. Она поделилась фото с подарком в следующем посте.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники распределительного центра сети супермаркетов Waitrose в Брекнелле (Великобритания) получили от клиента жалобу на лягушку, которая оказалась в одном из пакетов салата. Сейчас эксперты пытаются установить, как живое существо смогло попасть в пищу после стольких этапов фильтрации на производстве.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.