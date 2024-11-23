Женщина купила на секонд-хенде рождественский домик: внутри ее ждал сюрприз (фото)

Приехав из магазина домой, Кэт решила снять на видео распаковку, чтобы похвастаться перед своими подписчиками, но в ходе съемки произошло кое-что непрогнозируемое.

Мама двоих детей Кэт Лефевер из Сиднея (Австралия) приобрела в секонд-хенде адвент-календарь для всей семьи в форме рождественского домика. Однако, как выяснилось, этот подарок оказался не таким уж и семейным, как она сначала думала. Этой историей автор поделилась в TikTok.

"Я люблю экономить. Особенно, когда речь идет о причудливых вещах для дома. Когда увидела этот календарь за 12 долларов, то поняла, что должна его купить", — рассказывает австралийка.

На календаре изображена типичная праздничная сцена, дополненная вращающейся елкой. Под ней расположены ряды пронумерованных коробочек, каждая из которых содержит лист бумаги с интересными заданием при подготовке к Рождеству.

"Я проверила несколько коробочек перед тем, как купить дом. Там не было ничего провокационного. Например, посмотреть рождественский фильм или прочитать книгу, сфотографироваться с Сантой, купить какой-то наряд", — рассказывает женщина.

Приехав домой, Кэт решила снять распаковку, чтобы похвастаться перед своими подписчиками, но в ходе съемки не нее ждал сюрприз. На некоторых бумажках были указаны очень неожиданные задания: "Попробуй новую позицию в сексе", "Займись любовью" и "Сойди с ума".

Кэт не могла поверить своим глазам Фото: TikTok | Catlefever

Это был момент, когда мать решила закончить распаковку. В конце концов, она догадалась, что календарь, скорее всего, в оригинале продавался пустым, а тот, кто первым его купил, добавил бумажки со своими сексуальными желаниями.

"Мне нужно пойти и помыть руки. Никогда не знаешь, что найдешь внутри подержанных вещей, так что, думаю, это тоже определенное удовольствие", — сказала Кэт зрителям.

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летняя Вивиан де Вальк открыла пять пачек печенья Reese's и обнаружила, что в каждой из них полностью отсутствует арахисовое масло. Женщина хотела посмаковать сладостями после изнурительного рабочего дня.

А вот клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.