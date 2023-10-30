Поліція не діяла: британець знайшов викрадений автомобіль за допомогою Google Earth (фото)

Джей Робінсон разом із другом зміг відшукати свій викрадений автомобіль за фотографією будівлі, біля якої було припарковано машину.

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Автовласникові вдалося розшукати свій автомобіль вартістю 23 000 фунтів стерлінгів після того, як його викрали з будинку в Бірмінгемі, за допомогою Google Earth. Про це пише Metro.

23-річний Джей Робінсон був приголомшений, коли побачив, що злодії проникли в його будинок і забрали ключі від його спортивного Seat і Volkswagen Golf.

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Спустошений власник автомобілів написав про зухвалу крадіжку в соціальних мережах, після того, як залишився "не вражений" діями поліції.

"Я мав їхати на роботу о 6 ранку, спустився вниз, а обох машин уже немає, я був спустошений", — повідомив британець.

Пізніше розмите відео викраденого автомобіля було викладено в Snapchat, і його побачив друг Джея. Але злодій зажадав за повернення машини 2 000 фунтів стерлінгів. Але технічно підкований друг допоміг Джею провести зворотний пошук за зображенням будівлі, біля якої була припаркована машина, і друзі змогли визначити місце розташування, помітивши назву житлового комплексу на сміттєвому баку.

Хлопці відшукали де був припаркований автомобіль і викликали поліцію Фото: SWNS

Використовуючи Google Earth для визначення точної вулиці, де був припаркований автомобіль, хлопці швидко викликали поліцію, яка змогла повернути Seat за шість миль (майже 10 км) від будинку Джея в Бірмінгемі.

"Я не знав, що сказати, коли побачив авто, я був вражений. Я спробував свої ключі, і машина одразу ж відчинилася, тож я знав, що вона моя. Я не думав, що вони настільки дурні, щоб залишити її на тому самому місці. Принаймні, думав, що її переженуть", — сказав законний власник автомобіля.

Те саме місце, які відшукали друзі Фото: Google Earth

Однак Джей не був вражений роботою поліції Вест-Мідлендс, яка занадто довго реагувала на ситуацію. Інша машина Джея Volkswagen Golf, вартістю 16 000 фунтів стерлінгів, досі не знайдена.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Харві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.

Також стало відомо, що знайдений у сараї 300-річний бюст оцінили в 1,4 млн фунтів. Твір мистецтва був створений французьким скульптором Едме Бушардоном у 1728 році. У момент коли знайшли погруддя він підпирав вхідні двері та запобігав їхньому зачиненню.