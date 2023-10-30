Підпирав двері в сарай: знайдений 300-річний бюст оцінили в 1,4 млн фунтів (фото)

Твір мистецтва був створений французьким скульптором Едме Бушардоном у 1728 році. У момент коли знайшли погруддя він підпирав вхідні двері та запобігав їхньому зачиненню.

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Скульптуру "Погруддя Бушардона", знайдену в селі Балінтор у Шотландії, яка підпирає вхід до сараю, може бути продано за 1,4 млн фунтів стерлінгів. Про це пише The Mirror.

Твору мистецтва, що слугував опорою для садового навісу в шотландському селі, насправді 300 років.

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У 1998 році член муніципальної ради села Балінтор в Істер Росс, Максін Сміт, випадково виявила в сараї бюст члена парламенту сера Джона Гордона. Він був створений французьким скульптором Едме Бушардоном 1728 року. Автор скульптури відомий своїми неокласичними статуями, розташованими в садах Версальського палацу. У момент, коли знайшли погруддя, він підпирав вхідні двері та запобігав їхньому зачиненню.

Бушардон створив цей шедевр під час свого "Великого туру" Європою, під час якого він деякий час навчався в Римі, Італія.

Найближчим часом членам фонду належить вирішити, чи будуть вони продавати цю скульптуру Фото: SWNS

Невдовзі після того, як стало відомо, що погруддя було створено відомим французьким майстром, його тимчасово передали музею Лувру для виставки. Однак офіційно витвір мистецтва є власністю Фонду загального добробуту Інвергордона. Нещодавно експерти оцінили його приблизну вартість у 1,4 мільйона фунтів стерлінгів. Найближчим часом членам фонду належить вирішити, чи будуть вони продавати цю скульптуру.

"Я почала питати в раді, що трапилося зі старими мантіями та ланцюгами проректора, і один із членів ради Хайленда запропонував мені спробувати знайти цей сарай. Мені вдалося отримати в раді ключ. Я знайшла мантії, а там був бюст, який просто підпирав двері. Я повернулася та сказала, що там купа речей, які, схоже, коштують великих грошей, і їх потрібно вивезти на випадок, якщо хтось їх вкраде. У справу вступила страхова команда і ми почали перевірку", — розповідала Максін у 2016 році.

Погруддя знайшли 1998 року Фото: SWNS

За позитивного рішення муніципальної ради Інвергордона почнуться громадські консультації з широкою публікою.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.