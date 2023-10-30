Подпирал дверь в сарай: найденный 300-летний бюст оценили в 1,4 млн фунтов (фото)

Произведение искусства было создано французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году. В момент когда нашли бюст он подпирал входные двери и предотвращал их закрывание.

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Скульптура "Бюст Бушардона", найденная в селе Балинтор в Шотландии и подпирающая вход в сарай, может быть продана за 1,4 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет The Mirror.

Произведению искусства, служившее опорой для садового навеса в шотландском селе, на самом деле 300 лет.

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В 1998 году член муниципального совета деревни Балинтор в Истер Росс, Максин Смит, случайно обнаружила в сарае бюст члена парламента сэра Джона Гордона. Он был создан французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году. Автор скульптуры известен своими неоклассическими статуями, расположенными в садах Версальского дворца. В момент когда нашли бюст он подпирал входные двери и предотвращал их закрывание.

Бушардон создал этот шедевр во время своего "Большого тура" по Европе, во время которого он некоторое время учился в Риме, Италия.

В ближайшее время членам фонда предстоит решить, будут ли они продавать эту скульптуру Фото: SWNS

Вскоре после того, как стало известно, что бюст создан известным французским мастером, его временно передали музею Лувра для выставки. Однако официально произведение искусства является собственностью Фонда общего благосостояния Инвергордона. Недавно эксперты оценили его приблизительную стоимость в 1,4 миллиона фунтов стерлингов. В ближайшее время членам фонда предстоит решить, будут ли они продавать эту скульптуру.

"Я начала спрашивать в совете, что случилось со старыми мантиями и цепями проректора, и один из членов совета Хайленда предложил мне попробовать найти этот сарай. Мне удалось получить в совете ключ. Я нашла мантии, а там был бюст, который просто подпирал дверь. Я вернулась и сказала, что там куча вещей, которые, похоже, стоят больших денег, и их нужно вывезти на случай, если кто-то их украдет. В дело вступила страховая команда, и мы начали проверку", — рассказывала Максин в 2016 году.

Бюст нашли в 1998 году Фото: SWNS

При положительном решении муниципального совета Инвергордона начнутся общественные консультации с широкой публикой.

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