Записка мертвеца: на пляже влюбленные нашли жуткое послание в бутылке с прахом (видео)

Пара ожидала найти внутри любовную записку, но содержимое удивило их. Влюбленные показали видео, которое стало вирусным и быстро набрало более 1,8 млн просмотров.

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В Австралии влюбленная пара обнаружила на пляже послание в бутылке, но ужаснулась тому, что было написано в записке внутри. Об этом они рассказали в ролике, который выложили в TikTok.

Парень и девушка ожидали найти любовную записку в бутылке, выброшенной на берег, но как только они открыли ее, то сразу же пожалели об этом.

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Пара из Австралии Рик и Сирстал гуляли по пляжу к северу от Квинсленда, когда увидели бутылку, которую прибило к берегу. Они ожидали найти внутри любовную записку или послание от нового друга. Однако в бутылке оказался прах человека по имени Джеффри. Записка содержала его последние пожелания.

"Здесь покоится прах Джеффри, если его найдут, пожалуйста, бросьте бутылку в уходящий прилив, чтобы я мог продолжить свой путь".

Как только Рик понял, что на самом деле находится внутри бутылки, он смущенно сказал: "О нет".

Видео стало вирусным и быстро набрало более 1,8 млн просмотров Фото: коллаж Фокус

Парень и девушка поделились своей находкой со зрителями в TikTok. Видео стало вирусным и быстро набрало более 1,8 млн просмотров. К счастью, их подписчики увидели в этом забавную сторону.

"Ну, в любом случае, добро пожаловать в Австралию", — написал один из них.

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