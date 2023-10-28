Сохранил историю: мужчина превратил заброшенный ядерный бункер в уникальное жилье (видео)

Дин Андерсон купил убежище времен холодной войны и нашел в нем 20 000 кг продуктов, оставшихся от предыдущих арендаторов, которые готовились к выживанию под землей в течение нескольких лет.

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В США мужчина, купивший заброшенный ядерный бункер 1980-х годов, чтобы превратить его в уникальный дом, был потрясен тем, что обнаружил. Об этой удивительной истории рассказывает документалиста Кирстен Дирксен в своем новом ролике на YouTube.

Влюбившись в Парадайз-Вэлли, штат Монтана, во время рыбалки, Дин Андерсон отчаянно хотел купить недвижимость в этом районе и не прогадал, купив ядерный бункер.

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Американец уже отчаялся купить дом в этом районе, как вдруг наткнулся на выставленное на продажу убежище. Его новое жилище было одним из примерно 50, построенных в этом районе во времена холодной войны для подготовки к ядерному удару.

Дин Андерсон рассказал о своем видении, проекте и миссии по превращению бетонного укрытия площадью 5 тысяч квадратных футов (чуть более 464 квадратных метров) в пригодное для жизни помещение. Однако он не ожидал, обнаружить 20 000 кг продуктов, оставшихся от предыдущих арендаторов, которые готовились к выживанию под землей в течение нескольких лет. Среди них были бутылки с оливковым маслом, кунжутное масло, консервированные бобы и порошок арахисового масла, многие из которых хранились в запечатанных контейнерах.

Мужчина нашел 20 000 кг продуктов, оставшихся от предыдущих арендаторов Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

По словам нового владельца, он хотел превратить участок в нечто интересное, используя при этом некоторые элементы бункера, которые в противном случае были бы просто захоронены. Чтобы помочь реализовать задуманное, Дин решил собрать команду из бывших заключенных. В молодости он сам был не в ладах с законом и теперь хотел бы помочь другим, как когда помогли ему.

"Давным-давно я оказался в безвыходном положении, и мое будущее выглядело мрачным. Один пожилой человек взял меня под свое крыло и сказал, что даст мне набор инструментов. Он показал мне путь, по которому я смог выправить свою жизнь", — рассказал он.

Переделывать бункер Дину помогала команда бывших заключенных Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

Из-за многолетнего запустения бункер Дина нуждался в значительных работах по приведению его в пригодное для жизни состояние. Вместе со своей командой Дин занялся переоборудованием бункера в несколько жилых помещений. Одна только дезактивационная камера теперь представляет собой квартиру с двумя спальнями. Он также создал огромное общее жилое пространство на верхнем этаже, прорезав отверстия в боковых стенах, чтобы открыть вид на горы.

Дин также превратил одно из помещений бункера в столовую и кухню открытой планировки, хотя из-за изогнутых потолков ему пришлось установить горизонтальные морозильные и холодильные камеры.

Подземное убежище было построено для размещения 240 человек Фото: Kirsten Dirksen/YouTube

Из-за отсутствия окон в основном жилом помещении мужчина установил на потолке яркие белые лампы "с небольшим голубым оттенком" и добавил голубую краску. Бывший медицинский пункт превратился в спальню, в старой кладовке появилась душевая, а в новой пристройке — офис.

Подземное убежище было построено для размещения 240 человек, так что места там предостаточно, хотя Дин и отметил, что условия были бы довольно тесными.

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