Після публікації кумедного ролика у TikTok люди розкупили в магазинах всі цукерки (відео)

Перед магазином солодощів утворилися довгі черги, адже покупці хочуть спробувати "новинку". Наразі виробник цукерок повідомляє, що продукція закінчилась на складах.

Коротке відео в TikTok спричинило у Швецію реальну "цукеркову кризу". Улюблені смаколики наразі недоступні тамтешнім покупцям, а заводські склади — майже порожні. Як з’ясувалось, масовий ажіотаж випадково спровокувала американська інфлюенсерка Меріґрейс Ґрейвс.

Нещодавно блогерка почула про так звані шведські "суботні цукерки" ("Lördagsgodis"), про які активно говорять ще з 1950-х років. Свого часу тамтешні органи охорони здоров'я порадили всім ласунам їсти солодке лише один день на тиждень. Люди послухалися і відтоді купували цукерки переважно в суботу.

У Швеції також існує популярна мережа магазинів солодощів "BonBon", де всі охочі можуть скласти власний мікс виробів різних форм, кольорів та смаків.

Меріґрейс поїхала до американської філії "BonBon" у Брукліні (США) та прихопила кілька пакетиків їхньої продукції. Протягом наступних тижнів, коли жінка зняла на камеру свою реакцію, перед магазином утворилися довгі черги, оскільки багато американців також захотіли пригоститися "новинкою".

До речі, схожий тренд з'явилася й у Південній Кореї. Загалом у TikTok є близько 27 тисяч відео з хештегом #swedishcandy. Зрештою, склалась така ситуація, що виробник цукерок "Orkla" більше не встигає за попитом. Улюблені солодощі шведів, цукерки під назвою "Бабс", наразі відсутні на складах.

Виконавчий директор компанії Ніклас Арнелін прокоментував цей кейс у коментарі для телеканалу SVT.

"Ми продали практично все, що мали. Нам довелося скоротити асортимент, аби встигати за попитом. Проте не хвилюйтеся, незабаром ми знову зможемо здійснювати доставку", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну аспірантку Міу Вестрап, яка стала зіркою соціальних мереж після того, як вивела свою заощадливість на абсолютно новий рівень. Дівчина, яка навчається у Великобританії, упродовж року не дозволяла собі витрачати гроші на те, що не є критичною для виживання необхідністю.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла у серії відео на сторінці у TikTok, зібравши величезну кількість схвальних відгуків.