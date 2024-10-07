Аспірантка цілий рік жила "без покупок": цей експеримент назавжди змінив її життя

Мії Вестрап набридло, що у неї не залишається грошей, які можна відкласти, тож вона наважилась провести експеримент.

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26-річна аспірантка Міа Вестрап стала зіркою соціальних мереж після того, як вивела свою заощадливість на абсолютно новий рівень. Дівчина, яка навчається у Великобританії, упродовж року не дозволяла собі витрачати гроші на те, що не є критичною для виживання необхідністю. Про свій досвід вона розповідає у TikTok.

Міа зізнається, що цей експеримент допоміг їй не лише у фінансовому плані, а й в багатьох інших аспектах життя.

"Я виросла у середовищі нижчого робітничого класу. Коли вступила до університету, то не мала жодного уявлення про те, як розпоряджатися своїми грошима. Згодом отримала роботу, але зарплатні все одно не вистачало, попри те, що я не вела екстравагантний спосіб життя. Втім, ходила в кафе, випивала, купувала одяг і книги ", — розповідає дівчина у колонці для Business Insider.

Зрештою, аспірантці набридло, що у неї не залишається грошей, які можна відкласти, тож вона вирішила прожити рік без зайвих витрат, документуючи свій експеримент у TikTok.

Рік без зайвих покупок

"Єдине, що я дійсно дозволила собі купувати, окрім найнеобхіднішого, це квитки у кіно. Ходжу, можливо, раз чи двічі на місяць. На це йде приблизно вісім чи дев'ять фунтів. Водночас я більше не харчуюся поза домом, щотижня роблю покупки у продуктових магазинах і готую їжу сама. Що стосується випивки, то обмежуюся водою. Влітку було важче, бо хотілося купити новий одяг, піти у паб й побалувати себе", — додає вона.

Дотримуючись суворих правил, Міа відчула, наче камінь падає з її плечей.

"Тепер, якщо хтось із близьких потрапить у складну життєву ситуацію, я зможу їх підтримати. Це значно зменшує рівень моєї тривоги. Також експеримент вплинув на особисте життя. У минулому я залишалася у токсичних стосунках занадто довго, бо відчувала, що недостатньо заможна, аби жити без когось. Тепер відчуваю трохи більше свободи та незалежності", — резюмує Вестрап.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 19-річну дівчину, яка розповіла, що у неї залежність від шопінгу. Вона шукає класні гаджети та продукти, але ніколи їх не відкриває, внаслідок чого її квартира заповнена випадковими предметами, які ніколи не знадобляться.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла у серії відео на сторінці у TikTok, зібравши величезну кількість схвальних відгуків.