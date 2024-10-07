Аспирантка целый год жила "без покупок": этот эксперимент навсегда изменил ее жизнь

Мии Вестрап надоело, что у нее не остается денег, которые можно отложить, поэтому она решилась провести эксперимент.

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26-летняя аспирантка Миа Вестрап стала звездой социальных сетей после того, как вывела свою бережливость на совершенно новый уровень. Девушка, которая учится в Великобритании, в течение года не позволяла себе тратить деньги на то, что не является критической для выживания необходимостью. О своем опыте она рассказывает в TikTok.

Миа признается, что этот эксперимент помог ей не только в финансовом плане, но и во многих других аспектах жизни.

"Я выросла в среде низшего рабочего класса. Когда поступила в университет, то не имела никакого представления о том, как распоряжаться своими деньгами. Позже получила работу, но зарплаты все равно не хватало, несмотря на то, что я не вела экстравагантный образ жизни. Но ходила в кафе, выпивала, покупала одежду и книги", — рассказывает девушка в колонке для Business Insider.

В конце концов, аспирантке надоело, что у нее не остается денег, которые можно отложить, поэтому она решила прожить год без лишних расходов, документируя свой эксперимент в TikTok.

Год без лишних покупок

"Единственное, что я действительно позволила себе покупать, кроме самого необходимого, это билеты в кино. Хожу, возможно, раз или два раза в месяц. На это уходит примерно восемь или девять фунтов. Вместе с тем, я больше не питаюсь вне дома, еженедельно делаю покупки в продуктовых магазинах и готовлю еду сама. Что касается выпивки, то ограничиваюсь водой. Летом было труднее, потому что хотелось купить новую одежду, пойти в паб и побаловать себя", — добавляет она.

Придерживаясь строгих правил, Миа почувствовала, как камень падает с ее плеч.

"Теперь, если кто-то из близких попадет в сложную жизненную ситуацию, я смогу их поддержать. Это значительно уменьшает уровень моей тревоги. Также эксперимент повлиял на мою личную жизнь. В прошлом я оставалась в токсичных отношениях слишком долго, потому что чувствовала, что недостаточно состоятельна, чтобы жить без кого-то. Теперь чувствую немного больше свободы и независимости", — резюмирует Вестрап.

Напомним, ранее Фокус писал о 19-летней девушке, которая рассказала, что у нее зависимость от шопинга. Она ищет классные гаджеты и продукты, но никогда их не открывает, вследствие чего ее квартира заполнена случайными предметами, которые никогда не пригодятся.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok, собрав огромное количество положительных отзывов.