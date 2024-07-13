"Я себя не контролирую": девушка пристрастилась к покупкам и завалила свой дом посылками

Девушка рассказала, что приобретает гаджеты, одежду и случайные вещи в интернете почти каждый день. Она попросила совета в пользователей соцсетей.

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19-девушка утверждает, что у нее зависимость от покупки вещей. Она ищет классные гаджеты и продукты, но никогда их не открывает, в результате чего ее квартира заполнена случайными предметами, которые она, скорее всего, никогда не будет использовать. Об этом девушка с ником lovematters123 рассказала на популярном форуме Reddit.

Женщина рассказала, что пристрастилась к покупке вещей и завалила свой дом посылками. Она отметила, что ее привычка тратить деньги выходит из-под контроля. Нераспечатанные коробки и заказы случайных вещей захламляют ее дом.

"Мне 19 лет и у меня серьезная зависимость от покупок. Я приобретаю гаджеты, одежду и случайные вещи в интернете почти каждый день. Большинство из них я никогда не использую и не ношу. Моя квартира завалена нераспечатанными упаковками, а мой банковский счет страдает. Я не могу остановиться, хотя знаю, что это вредит моим финансам и психическому здоровью. Мне стыдно и я себя не контролирую", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: The New York Post

Многие пользователи Reddit попытались помочь девушке решить ее проблему. Сообщение получило смесь ободряющих комментариев и откровенных, холодных ответов.

"Это прекратится, когда вы не сможете платить за квартиру", "Попробуйте найти тот же азарт, но покупая по акциям или вкладывая деньги на сберегательный счет", "Но если серьезно, вы ищете дофамин. Покупка вещей дает вам его. Найдите другие вещи, которые дают вам дофамин, и выбросьте это из головы, оно разрушит вашу жизнь", "Я понимаю, к чему вы клоните; это как временный кайф. Мне помогло то, что я направила это стремление к покупкам в инвестиции, как в игре, где счет идет на то, насколько вырастут мои сбережения", — писали они.

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