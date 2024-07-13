"Я себе не контролюю": дівчина пристрастилася до покупок і завалила свій будинок посилками

Дівчина розповіла, що купує гаджети, одяг і випадкові речі в інтернеті майже щодня. Вона попросила поради в користувачів соцмереж.

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19-дівчина стверджує, що у неї залежність від купівлі речей. Вона шукає класні гаджети і продукти, але ніколи їх не відкриває, внаслідок чого її квартира заповнена випадковими предметами, які вона, найімовірніше, ніколи не використовуватиме. Про це дівчина з ніком lovematters123 розповіла на популярному форумі Reddit.

Жінка розповіла, що пристрастилася до купівлі речей і завалила свій будинок посилками. Вона зазначила, що її звичка витрачати гроші виходить з-під контролю. Нероздруковані коробки та замовлення випадкових речей захаращують її будинок.

"Мені 19 років і в мене серйозна залежність від покупок. Я купую гаджети, одяг і випадкові речі в інтернеті майже щодня. Більшість із них я ніколи не використовую і не ношу. Моя квартира завалена нерозпечатаними упаковками, а мій банківський рахунок страждає. Я не можу зупинитися, хоча знаю, що це шкодить моїм фінансам і психічному здоров'ю. Мені соромно і я себе не контролюю", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: The New York Post

Багато користувачів Reddit спробували допомогти дівчині вирішити її проблему. Повідомлення отримало суміш підбадьорливих коментарів і відвертих, холодних відповідей.

"Це припиниться, коли ви не зможете платити за квартиру", "Спробуйте знайти той самий азарт, але купуючи за акціями або вкладаючи гроші на ощадний рахунок", "Але якщо серйозно, ви шукаєте дофамін. Купівля речей дає вам його. Знайдіть інші речі, які дають вам дофамін, і викиньте це з голови, воно зруйнує ваше життя", "Я розумію, до чого ви хилите; це як тимчасовий кайф. Мені допомогло те, що я спрямувала це прагнення до покупок в інвестиції, як у грі, де рахунок іде на те, наскільки зростуть мої заощадження", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що ресторан виставляє на показ найгірші відгуки від клієнтів. У своїх коментарях незадоволені відвідувачі закладу критикують їжу, її подачу та обслуговуючий персонал.

Також стало відомо, що торговий центр встановив таблички, що забороняють вхід людям у костюмах гнома. Спочатку здавалося, що це серйозна заборона, але виявилося, що це хитрий маркетинговий хід, коли компанії підхоплюють новий тренд у TikTok.