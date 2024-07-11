"Це геніально": ресторан виставляє на показ найгірші відгуки від своїх клієнтів (фото)

У своїх відгуках незадоволені відвідувачі закладу критикують їжу, її подачу та обслуговуючий персонал.

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Ресторан Crack Shack у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США), схоже, використовує дуже унікальний спосіб боротьби з поганими відгуками. Співробітники ресторану вирішили виставити їх на загальний огляд у ванній кімнаті. Про це розповів один із відвідувачів закладу на популярному форумі Reddit.

Більшість ресторанів страждають через погані відгуки, знаючи, який руйнівний вплив вони можуть мати на бізнес і репутацію. Однак в одному закладі, схоже, не звертають уваги на негатив, вкриваючи стіни туалету найгіршими відгуками й оцінками незадоволених відвідувачів.

"Ресторан, у який я ходив, використовував свої негативні відгуки як настінне мистецтво в туалеті", — написав автор теми.

У своїх відгуках незадоволені клієнти критикують їжу, стиль її подачі та обслуговуючий персонал.

"Я думаю, що люди, які роблять сендвічі, вирішили мене обдурити", "Мені шкода, але це місце, мабуть, тримається на плаву завдяки хитрій рекламі в соціальних мережах", "Безхатько, якому я віддав залишки їжі, сказав, що не хоче їсти тут", "Плюси — запальна музика, весела атмосфера, якісна їжа. Мінуси — не просіть розрізати ваш сендвіч навпіл", — було написано на стінах у туалеті.

Стіни в туалеті вкриті негативними відгуками Фото: Reddit

Багато користувачів Reddit були не задоволені тим, що заклад виставляє напоказ уїдливі коментарі. Однак знайшлися й ті, хто став на бік співробітників ресторану.

"Якщо ви можете заповнити чотири стіни негативними відгуками, то, можливо, в цьому закладі щось не так", "Кумедно, коли ви смієтеся над одним жахливим відгуком. Але якщо у ресторану їх так багато, то це вірна ознака того, що мені не варто витрачати там свої гроші", "Випадкові погані відгуки цілком зрозумілі. Але якщо їх достатньо для того, щоб покрити стіни вашого туалету, значить, ви робите щось не так", "У такий момент я очікую, що люди змагатимуться за найкращий негативний відгук, і їхній відгук опиниться на стіні у ванній", "Це геніально. Усі по-справжньому негативні відгуки будуть приховані в безглуздих і неминуче гумористичних відгуках", — писали вони.

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