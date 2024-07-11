"Это гениально": ресторан выставляет на показ худшие отзывы от своих клиентов (фото)

В своих отзывах недовольные посетители заведения критикуют еду, ее подачу и обслуживающий персонал.

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Ресторан Crack Shack в Сан-Диего (штат Калифорния, США), похоже, использует очень уникальный способ борьбы с плохими отзывами. Сотрудники ресторана решили выставить их на всеобщее обозрение в ванной комнате. Об этом рассказал один из посетителей заведения на популярном форуме Reddit.

Большинство ресторанов страдают из-за плохих отзывов, зная, какое разрушительное воздействие они могут оказать на бизнес и репутацию. Однако в одном заведении, похоже, не обращают внимания на негатив, покрывая стены туалета худшими отзывами и оценками недовольных посетителей.

"Ресторан, в который я ходил, использовал свои негативные отзывы в качестве настенного искусства в туалете", — написал автор темы.

В своих отзывах недовольные клиенты критикуют еду, стиль ее подачи и обслуживающий персонал.

"Я думаю, что люди, делающие сэндвичи, решили меня надуть", "Мне жаль, но это место, должно быть, держится на плаву благодаря хитрой рекламе в социальных сетях", "Бездомный, которому я отдал остатки еды, сказал, что не хочет есть здесь", "Плюсы — зажигательная музыка, веселая атмосфера, качественная еда. Минусы — не просите разрезать ваш сэндвич пополам", — было написало на стенах в туалете.

Стены в туалете покрыты негативными отзывами Фото: Reddit

Многие пользователи Reddit были не довольны тем, что заведение выставляет напоказ язвительные комментарии. Однако нашлись и те кто стал на сторону сотрудников ресторана.

"Если вы можете заполнить четыре стены негативными отзывами, то, возможно, в этом заведении что-то не так", "Забавно, когда вы смеетесь над одним ужасным отзывом. Но если у ресторана их так много то это верный признак того, что мне не стоит тратить там свои деньги", "Случайные плохие отзывы вполне объяснимы. Но если их достаточно для того, чтобы покрыть стены вашего туалета, значит, вы делаете что-то не так", "В такой момент я ожидаю, что люди будут соревноваться за лучший отрицательный отзыв, и их отзыв окажется на стене в ванной", "Это гениально. Все по-настоящему негативные отзывы будут скрыты в нелепых и неизбежно юмористических отзывах", — писали они.

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