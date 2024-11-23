После публикации забавного ролика в TikTok люди раскупили в магазинах все конфеты (видео)

Перед магазином сладостей образовались длинные очереди, ведь покупатели хотят попробовать "новинку". Производитель конфет сообщает, что продукция уже закончилась на складах.

Короткое видео в TikTok вызвало в Швеции реальный "конфетный кризис". Любимые сладости пока недоступны тамошним покупателям, а заводские склады — почти пустые. Как выяснилось, массовый ажиотаж случайно спровоцировала американская инфлюенсерша Мэригрейс Грейвс.

Недавно блогерша услышала о так называемых шведских "субботних конфетах" ("Lördagsgodis"), о которых активно говорят еще с 1950-х годов. В свое время тамошние органы здравоохранения посоветовали всем сладкоежкам есть сладкое только один день в неделю. Люди послушались и с тех пор покупали конфеты преимущественно в субботу.

В Швеции также существует популярная сеть магазинов сладостей "BonBon", где все желающие могут составить собственный микс изделий разных форм, цветов и вкусов.

Меригрейс поехала в американский филиал "BonBon" в Бруклине (США) и прихватила несколько пакетиков их продукции. В течение следующих недель, когда женщина сняла на камеру свою реакцию, перед магазином образовались длинные очереди, поскольку многие американцы также захотели попробовать "новинку".

Кстати, похожий тренд появился и в Южной Корее. Всего в TikTok есть около 27 тысяч видео с хэштегом #swedishcandy. В конце концов, сложилась такая ситуация, что производитель конфет "Orkla" больше не успевает за спросом. Любимые сладости шведов, конфеты под названием "Бабс", пока отсутствуют на складах.

Исполнительный директор компании Никлас Арнелин прокомментировал этот кейс в комментарии для телеканала SVT.

"Мы продали практически все, что имели. Нам пришлось сократить ассортимент, чтобы успевать за спросом. Однако не волнуйтесь, вскоре мы снова сможем осуществлять доставку", — пояснил он.

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