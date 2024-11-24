Мужчина посмеялся над вором: тот обокрал его машину, но не учел один нюанс (видео)

Подробнее об этом курьезном случае Майкл Роулендс рассказал на своей странице в TikTok, опубликовав короткое видео.

Учитель музыки Майкл Роулендс из Хьюстона (Техас, США) рассказал, что его автомобиль ограбили. Одно из окон было разбито, а кошелек, который он оставил в среднем отсеке между сиденьями, бесследно исчез. Пока водитель ждал прибытия полиции, на его телефон начали приходить уведомления о неудачных попытках знать наличные — это было "очень смешно".

Вор пытался воспользоваться кредитными карточками Майкла, но ничего не получалось из-за нехватки средств на счетах. Мобильный телефон американца просто разрывался от сообщений о неудачных попытках.

"Начал смеяться. Злоумышленник, вероятно, разочарован больше, чем я. Пытался купить бензин и в результате, наверное, оказался в затруднительном положении. По крайней мере, я на это надеюсь", — рассказывает Роулендс, называя этот инцидент мгновенной кармой.

Подробнее об этом случае мужчина рассказал на своей странице в TikTok, опубликовав короткое видео.

"Обращение к идиоту, который ворвался в мою машину и пытается воспользоваться кредитными карточками на местной заправке. Я получаю оповещение в реальном времени", — говорит он в кадре.

Майкл и подумать не мог, что его ролик станет настолько резонансным, собрав более 37 миллионов просмотров. Пользователи сети в комментариях написали, что этот опыт им также очень близок.

"О, это про меня! Четыре карты и все пустые", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "С такими ценами мы все давно разорились". Еще одна женщина поделилась своей историей: "Однажды у меня из машины украли сумку. Там были только штаны, которые я испортила во время менструации".

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