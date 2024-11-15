24 мільйони для Мінкульту: розслідувачі з'ясували, що негаразд з програмою видання книг

Міністерство культури два роки поспіль фінансує випуск книг для зміцнення єдності українців. 90% книг пилиться на складі і їх ніхто не читає, з'ясували розслідувачі та аудитори.

На видання 59 найменувань книг держава витратила 24 млн грн протягом 2022-23 рр. Аудитори з'ясували, що більша частина накладу залишилась на складах і ніяк не поширюється ні серед українців, ні за кордоном. На зберігання додатково витратили ще понад 200 тис. грн. Тим часом Міністерство культури, яке запровадило програму "Книга для зміцнення національної єдності", планує й у 2024 році продовжити витрачати гроші на книги, які ніхто не читає. Про особливості реалізації державної культурної програми розповіло медіа NGL.

Журналісти отримали доступ до звіту Держаудитслужби, яка перевіряла Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" (ЦЗІПУ). Аудитори звернули увагу на програму з видання книг, які мали сприяти національній єдності. Програма фінансувалась Міністерством культури у 2022-2023 рр. (тодішній глава Мінкульту — Олександр Ткаченко), яке витратило на випуск 59 найменувань книг 24 млн грн. Наклад усіх книг — по 1 тис. екземплярів. Розслідувачі вивчили звіт, помітили зауваження, викладені аудиторами. Потім провели власний аналіз й отримали коментарі від фігурантів та ймовірних зацікавлених осіб. Зі звіту аудиторів та даних розслідувачів випливає, що не все гаразд з ефективністю витрачання державних коштів на програму Мінкульту.

Які зауваження до програми видання книг для сприяння єдності українців?

По-перше, виконавцем програми, тобто установою, яка мала зайнятись виданням книг, є ЦЗІПУ. Державне підприємство без тендеру обрало видавництва, які друкуватимуть наклади. На третій рік втілення програми аудитори з'ясували, що 90% накладу перебуває на платному зберігання на складах. За зберігання заплатили 227 тис. грн, тоді як 90% від 59 тис. книжок не потрапили в бібліотеки, не передавали учасникам тематичних заходів в Україні та світі. З іншого боку, були книги, в яких висміювали українців та використовували спотворену російську, зауважується у звіті.

"Низький відсоток розповсюдження виданих книг вказує на відсутність необхідності у їх виданні, недосягнення мети щодо поширення інформаційного продукту. [Є книги зі змістом, які] жодним чином не мали на меті забезпечення захисту національних інтересів та підтриманню позитивного іміджу України", — навели журналісти висновок перевіряльників.

Скандал в Мінкульті - книги Леоніда Кравчука, Данила Яневського, Андрія Куркова Фото: NGL.media

По-друге, більш як половину коштів на програму, тобто 17 млн грн, отримали всього два видавництва з 350, які існують в Україні — це "Фоліо" та "Саміт-Книга". Гроші виділялись й іншим компаніям, які, згідно з даними розслідувачів, були афілійовані з цими двома. Наприклад, ТОВ "Креативна агенція "Артіль", "ТОВ "Ваш автограф" — пов'язані з "Саміт-Книга". А ТОВ "Факт" та "Бібколектор" — з "Фоліо".

По-третє, журналісти з'ясували, що деякі видавництва, які могли б долучитись, навіть не знали про ідею Мінкульту. Зокрема, вони поспілкувались з виконавчою директоркою видавництва "Наш Формат" Анастасією Нікітіною, директоркою видавництва Vivat Юлією Орловою та з керівництвом "Білки". Представники галузі пояснили, що "вперше чують" про програму, для якої, ймовірно, є "недостатня промоція".

Скандалв в Мінкульті - книги в рамках програми з національної єдності Фото: NGL.media

По-четверте, книги, за які держава вже раз заплатила гроші, на сьогодні можна відшукати в інтернет-книгарнях, де їх пропонують купити усім бажаючим. Наприклад, журналісти побачили "Бахмут: хроніки незламної фортеці" за 500 грн та "Дума про Потилицю" за 240 грн. Видавці пояснили, що насправді продають другий наклад, який випустили власним коштом.

Програма працює і в 2024 році, зауважили розслідувачі. Зокрема, вже провели відкриті торги та обрали видавця для двох книг — "Рашизм — це…" та "Геноцид". При цьому переможець — "Саміт-Книга". Журналісти надіслали запит до ЦЗІПУ з проханням прокоментувати висновки аудиторі і розслідувачів: на момент публікації статті відповіді не було. На порталі державного підприємства та Мінкульту також не має реакції щодо ефективності витрачання 24 млн грн.

Зазначимо, 13 листопада Фокус писав про скандал, який виник навколо фільму російського кінорежисера, який візьму участь у Таллінському кінофестивалі. МЗС та Держкіно висловили протест проти рішення організаторів, які допустили до показу стрічку, в якому відбілюються росіяни та їхня участь у війні проти українців.

Нагадуємо, 9 жовтня в Мінкульті пояснили, чому всеукраїнський телемарафон не закривають і він й надалі продовжує мовлення, всупереч незгоді західних партнерів.