"Поки є війна": в Мінкульті пояснили, чому "Єдині новини" продовжать виходити в етер

За словами Миколи Точицького, телемарафон має стати більш освітнім проєктом, де будуть пояснювати, що є українською культурою та що планує робити держава, щоб її зберегти.

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Поки триває російсько-українська війна національний телемарафон "Єдині новини" буде продовжувати виходити в етер. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

"Поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас", — сказав Точицький.

Він уточнив, що на одній із перших зустрічей з представниками різних каналів говорили про те, що це має бути проєкт "більш освітнього характеру", де, зокрема, будуть пояснювати, що є українською культурою та що планує робити держава, щоб її зберегти.

"Я вважаю, що Єдині новини можуть бути тією платформою, де ми це все це можемо проговорювати та позбавлятися тих російських ворожих наративів, які були закладені в різні періоди розвитку України", — зазначив Точицький.

Міністр наголосив, що потрібно робити "більш якісний продукт", аби це було цікаво глядачам.

"Нам дуже важливо створити справді стратегічні комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну. Ми маємо всі бути переконані, що робимо все заради перемоги. І не лише нашої з вами, а й перемоги усього демократичного світу", — підсумував Точицький.

Нагадаємо, 6 вересня Микола Точицький заявив, що Міністерство культури не буде ініціювати закриття телемарафону, оскільки його все ж дивиться певна кількість громадян України.

14 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у бюджеті на 2025 рік запланували витратити 1,5 млрд грн на телемарафон.