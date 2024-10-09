"Пока есть война": в Минкульте объяснили, почему "Единые новости" продолжат выходить в эфире

По словам Николая Точицкого, телемарафон должен стать более образовательным проектом, где будут объяснять, что является украинской культурой и что планирует делать государство, чтобы ее сохранить.

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Пока продолжается российско-украинская война национальный телемарафон "Единые новости" будет продолжать выходить в эфир. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.

"Пока есть война, нам нужен Единый марафон. Он нужен для того, чтобы мы делали единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", — сказал Точицкий.

Он уточнил, что на одной из первых встреч с представителями различных каналов говорили о том, что это должен быть проект "более образовательного характера", где, в частности, будут объяснять, что является украинской культурой и что планирует делать государство, чтобы ее сохранить.

"Я считаю, что Единые новости могут быть той платформой, где мы это все это можем проговаривать и избавляться от тех российских враждебных нарративов, которые были заложены в разные периоды развития Украины", — отметил Точицкий.

Министр подчеркнул, что нужно делать "более качественный продукт", чтобы это было интересно зрителям.

"Нам очень важно создать действительно стратегические коммуникации настоящего, не только для внешнего мира, но и внутри. И без реального обсуждения процессов, которые происходят, будет довольно сложно выиграть эту войну. Мы все должны быть убеждены, что делаем все ради победы. И не только нашей с вами, но и победы всего демократического мира", — подытожил Точицкий.

Напомним, 6 сентября Николай Точицкий заявил, что Министерство культуры не будет инициировать закрытие телемарафона, поскольку его все же смотрит определенное количество граждан Украины.

14 сентября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в бюджете на 2025 год запланировали потратить 1,5 млрд грн на телемарафон.