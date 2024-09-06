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"В новой форме": новый министр культуры рассказал о планах на телемарафон (видео)

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Фото: Facebook / Никола Точицкий | Николай Точицкий обнародовал позицию относительно всеукраинского телемарафона (иллюстративное фото)

Народные депутаты напомнили тогда еще кандидату на должность министра культуры Николаю Точицкому, что на телемарафон тратят столько средств, что хватило бы финансировать два дня войны с РФ. Чиновник заверил, что закрытия не будет.

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Министерство культуры не будет инициировать закрытие телемарафона, поскольку его все же смотрит некоторое количество граждан Украины. В то же время определенные изменения будут, чтобы у людей вернулся интерес к "единому голосу", которым рассказывают о событиях в стране. Свое видение будущего для марафона высказал нынешний министр культуры Николай Точицкий во время беседы с нардепами перед утверждением в должности.

5 сентября Николай Точицкий пообщался с членами комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Во время онлайн-встречи нардепы поинтересовались, каким он видит будущее всеукраинского телемарафона. При этом ему объяснили, что на работу телемарафона тратится 2 млрд грн (а это расходы на два дня войны), напомнили о рекомендациях партнеров по пересмотру информационной политики и о том, что доверие к трансляции государственных новостей уменьшилось на треть. В ответ кандидат на должность министра культуры сообщил, что марафон и дальше будет работать. Обосновал, что людям он нужен, потому что его все же смотрят, а государству нужен, потому что должен быть "единый голос". Впрочем, он согласился, что будут определенные изменения, чтобы вырос интерес к трансляции новостей.

"Что касается марафона, то он был, есть и будет. Просто нужно искать формы, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Очень важно доносить единым голосом то, что происходит вокруг", — заявил Точицкий.

Общение с нардепами длилось час, свидетельствует продолжительность трансляции на YouTube. По итогам общения парламентарии поддержали кандидатуру Точицкого на должность министра культуры и информационной политики.

Николай Точицкий о телемарафоне см. с 1:01:37

Отметим, Николай Точицкий стал министром культуры и информационной политики после голосования в Раде, которое состоялось после встречи фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Точицкий — кадровый дипломат, который работал послом в Бельгии, Люксембурге, консулом в Сан-Франциско. В феврале 2022 года издание "Зеркало недели" сообщило, что он может войти в группу людей, которые начнут переговоры с РФ из-за вторжения. Дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины, а в апреле 2024 года стал заместителем главы офиса президента Андрея Ермака.

В апреле 2024 года на часе правительства в Верховной Раде касались вопроса телемарафона, написала нардеп Ирина Геращенко. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда сообщил, что изменений в информационной политике не будет.

Напоминаем, 5 сентября получили новые должности Ольга Стефанишина и Алексей Кулеба, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Между тем издание "Телеграф" рассказало, почему уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.