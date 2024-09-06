"В новой форме": новый министр культуры рассказал о планах на телемарафон (видео)

Народные депутаты напомнили тогда еще кандидату на должность министра культуры Николаю Точицкому, что на телемарафон тратят столько средств, что хватило бы финансировать два дня войны с РФ. Чиновник заверил, что закрытия не будет.

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Министерство культуры не будет инициировать закрытие телемарафона, поскольку его все же смотрит некоторое количество граждан Украины. В то же время определенные изменения будут, чтобы у людей вернулся интерес к "единому голосу", которым рассказывают о событиях в стране. Свое видение будущего для марафона высказал нынешний министр культуры Николай Точицкий во время беседы с нардепами перед утверждением в должности.

5 сентября Николай Точицкий пообщался с членами комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Во время онлайн-встречи нардепы поинтересовались, каким он видит будущее всеукраинского телемарафона. При этом ему объяснили, что на работу телемарафона тратится 2 млрд грн (а это расходы на два дня войны), напомнили о рекомендациях партнеров по пересмотру информационной политики и о том, что доверие к трансляции государственных новостей уменьшилось на треть. В ответ кандидат на должность министра культуры сообщил, что марафон и дальше будет работать. Обосновал, что людям он нужен, потому что его все же смотрят, а государству нужен, потому что должен быть "единый голос". Впрочем, он согласился, что будут определенные изменения, чтобы вырос интерес к трансляции новостей.

"Что касается марафона, то он был, есть и будет. Просто нужно искать формы, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Очень важно доносить единым голосом то, что происходит вокруг", — заявил Точицкий.

Общение с нардепами длилось час, свидетельствует продолжительность трансляции на YouTube. По итогам общения парламентарии поддержали кандидатуру Точицкого на должность министра культуры и информационной политики.

Николай Точицкий о телемарафоне см. с 1:01:37

Отметим, Николай Точицкий стал министром культуры и информационной политики после голосования в Раде, которое состоялось после встречи фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Точицкий — кадровый дипломат, который работал послом в Бельгии, Люксембурге, консулом в Сан-Франциско. В феврале 2022 года издание "Зеркало недели" сообщило, что он может войти в группу людей, которые начнут переговоры с РФ из-за вторжения. Дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины, а в апреле 2024 года стал заместителем главы офиса президента Андрея Ермака.

В апреле 2024 года на часе правительства в Верховной Раде касались вопроса телемарафона, написала нардеп Ирина Геращенко. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда сообщил, что изменений в информационной политике не будет.

Напоминаем, 5 сентября получили новые должности Ольга Стефанишина и Алексей Кулеба, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Между тем издание "Телеграф" рассказало, почему уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.