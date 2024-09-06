"У новій формі": новий міністр культури розповів про плани на телемарафон (відео)

Народні депутати нагадали тоді ще кандидату на посаду міністра культури Миколі Точицькому, що на телемарафон витрачають стільки коштів, що вистачило б фінансувати два дні війни з РФ. Посадовець запевнив, що закриття не буде.

Related video

Міністерство культури не буде ініціювати закриття телемарафону, оскільки його все ж дивиться певна кількість громадян України. Водночас певні зміни будуть, щоб у людей повернувся інтерес до "єдиного голосу", яким розповідають про події в країні. Своє бачення майбутнього для марафону висловив теперішній міністр культури Микола Точицький під час бесіди з нардепами перед затвердженням на посаді.

5 вересня Микола Точицький поспілкувався з членами комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Під час онлайн-зустрічі нардепи поцікавились, яким він бачить майбутнє всеукраїнського телемарафону. Водночас йому пояснили, що на роботу телемарафону витрачається 2 млрд грн (а це витрати на два дні війни), нагадали про рекомендації партнерів щодо перегляду інформаційної політики і про те, що довіра до трансляції державних новин зменшилась на третину. У відповідь кандидат на посаду міністра культури повідомив, що марафон і далі працюватиме. Обґрунтувавши, що людям він потрібен, бо його все ж дивляться, а державі потрібен, бо має бути "єдиний голос". Втім, він погодився, що будуть певні зміни, щоб зріс інтерес до трансляції новин.

"Щодо марафону, то він був, є і буде. Просто потрібно шукати форми, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. Дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", — заявив Точицький.

Спілкування з нардепами тривало годину, свідчить тривалість трансляції на YouTube. За підсумками спілкування парламентарі підтримали кандидатуру Точицького на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Микола Точицький про телемарафон див. з 1:01:37

Зазначимо, Микола Точицький став міністром культури та інформаційної політики після голосування у Раді, яке відбулось після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським. Точицький — кадровий дипломат, який працював послом у Бельгії, Люксембурзі, консулом у Сан-Франциско. У лютому 2022 року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що він може увійти до групи людей, які почнуть перемовини з РФ. Дипломат перебував на посаді заступника міністра закордонних справ України, а у квітні 2024 року став заступником глави офісу президента Андрія Єрмака.

У квітні 2024 року на годині уряду у Верховній Раді торкались питання телемарафону, написала нардепка Ірина Геращенко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді повідомив, що змін у інформаційній політиці не буде.

Нагадуємо, 5 вересня отримали нові посади Ольга Стефанішина та Олексій Кулеба, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Тим часом видання "Телеграф" розповіло, чому звільнили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.