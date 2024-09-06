"У новій формі": новий міністр культури розповів про плани на телемарафон (відео)
Народні депутати нагадали тоді ще кандидату на посаду міністра культури Миколі Точицькому, що на телемарафон витрачають стільки коштів, що вистачило б фінансувати два дні війни з РФ. Посадовець запевнив, що закриття не буде.
Міністерство культури не буде ініціювати закриття телемарафону, оскільки його все ж дивиться певна кількість громадян України. Водночас певні зміни будуть, щоб у людей повернувся інтерес до "єдиного голосу", яким розповідають про події в країні. Своє бачення майбутнього для марафону висловив теперішній міністр культури Микола Точицький під час бесіди з нардепами перед затвердженням на посаді.
5 вересня Микола Точицький поспілкувався з членами комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Під час онлайн-зустрічі нардепи поцікавились, яким він бачить майбутнє всеукраїнського телемарафону. Водночас йому пояснили, що на роботу телемарафону витрачається 2 млрд грн (а це витрати на два дні війни), нагадали про рекомендації партнерів щодо перегляду інформаційної політики і про те, що довіра до трансляції державних новин зменшилась на третину. У відповідь кандидат на посаду міністра культури повідомив, що марафон і далі працюватиме. Обґрунтувавши, що людям він потрібен, бо його все ж дивляться, а державі потрібен, бо має бути "єдиний голос". Втім, він погодився, що будуть певні зміни, щоб зріс інтерес до трансляції новин.
"Щодо марафону, то він був, є і буде. Просто потрібно шукати форми, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. Дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", — заявив Точицький.
Спілкування з нардепами тривало годину, свідчить тривалість трансляції на YouTube. За підсумками спілкування парламентарі підтримали кандидатуру Точицького на посаду міністра культури та інформаційної політики.
Зазначимо, Микола Точицький став міністром культури та інформаційної політики після голосування у Раді, яке відбулось після зустрічі фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським. Точицький — кадровий дипломат, який працював послом у Бельгії, Люксембурзі, консулом у Сан-Франциско. У лютому 2022 року видання "Дзеркало тижня" повідомило, що він може увійти до групи людей, які почнуть перемовини з РФ. Дипломат перебував на посаді заступника міністра закордонних справ України, а у квітні 2024 року став заступником глави офісу президента Андрія Єрмака.
У квітні 2024 року на годині уряду у Верховній Раді торкались питання телемарафону, написала нардепка Ірина Геращенко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль тоді повідомив, що змін у інформаційній політиці не буде.
Нагадуємо, 5 вересня отримали нові посади Ольга Стефанішина та Олексій Кулеба, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Тим часом видання "Телеграф" розповіло, чому звільнили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.