Перезавантаження уряду: Кулеба і Стефанішина отримали нові посади в Кабміні

Ольга Стефанішина очолить Мін'юст, при цьому залишиться віцепрем’єркою з питань євроінтеграції. А Олексій Кулеба перейшов з Офісу президента на вакантну посаду керівника Мінрегіону.

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У четвер, 5 вересня, Верховна Рада України призначила заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Результати голосування опублікував народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Це кадрове рішення підтримали 240 парламентарів. Голоси по фракціях розподілилися наступним чином:

167 — "Слуга народу";

11 — "Батьківщина";

17 — "Платформа за життя та мир";

1 — "Голос";

14 — "Відновлення України";

8 — "Партія "За майбутнє";

16 — "Довіра".

Голосування за призначення Олексія Кулеби Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Як зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, Кулеба фактично очолив три відомства. Міністерство розвитку громад та інфраструктури згодом планують розділити, хоча його лише об’єднали у 2022 році.

До Кулеби відомство очолював Олександр Кубраков, якого звільнили у травні цього року. Відтоді обов'язки міністра були покладені на Василя Шкуракова.

Що відомо про Олексія Кулебу

Олексію Кулебі — 41 рік. Він магістр міжнародної економіки і кандидат наук з державного управління. Обіймав керівні посади в ТОВ "Asper Естейт" і департаменті міського благоустрою Київської міськради. А також викладав в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

У 2021 році був призначений першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У травні 2022 року був призначений головою Київської ОДА. А з січня 2023 став заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Олексій Кулеба Фото: Офіс президента

Призначення Ольги Стефанішиної

Народні депутати також призначили Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції. Відповідне рішення підтримали 253 парламентарі, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Голосування за призначення Ольги Стефанішиної Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Напередодні ВРУ відставку Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а Дениса Малюську звільнили з посади міністра юстиції.

Нагадаємо, 4 і 5 вересня Верховна Рада України проводить кадрові зміни в уряді. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що понад 50% чисельності Кабінету міністрів зазнають змін.

Зокрема депутати підтримали звільнення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Його на посаді замінив Андрій Сибіга.