Перезагрузка правительства: Кулеба и Стефанишина получили новые должности в Кабмине

Ольга Стефанишина возглавит Минюст, при этом останется вице-премьером по вопросам евроинтеграции. А Алексей Кулеба перешел из Офиса президента на вакантную должность руководителя Минрегиона.

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В четверг, 5 сентября, Верховная Рада Украины назначила заместителя руководителя Офиса президента Украины Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры. Результаты голосования опубликовал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Это кадровое решение поддержали 240 парламентариев. Голоса по фракциям распределились следующим образом:

167 — "Слуга народа";

11 — "Батькивщина";

17 — "Платформа за жизнь и мир";

1 — "Голос";

14 — "Восстановление Украины";

8 — "Партия "За будущее";

16 — "Доверие".

Голосование за назначение Алексея Кулебы Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Как отметил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, Кулеба фактически возглавил три ведомства. Министерство развития общин и инфраструктуры впоследствии планируют разделить, хотя его только объединили в 2022 году.

До Кулебы ведомство возглавлял Александр Кубраков, которого уволили в мае этого года. С тех пор обязанности министра были возложены на Василия Шкуракова.

Что известно об Алексее Кулебе

Алексею Кулебе — 41 год. Он магистр международной экономики и кандидат наук по государственному управлению. Занимал руководящие должности в ООО "Asper Эстейт" и департаменте городского благоустройства Киевского горсовета. А также преподавал в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова.

В 2021 году был назначен первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

В мае 2022 года был назначен главой Киевской ОГА. А с января 2023 года стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Алексей Кулеба Фото: Офис президента

Назначение Ольги Стефанишиной

Народные депутаты также назначили Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции. Соответствующее решение поддержали 253 парламентария, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Голосование за назначение Ольги Стефанишиной Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Накануне ВРУ отставку Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а Дениса Малюську уволили с должности министра юстиции.

Напомним, 4 и 5 сентября Верховная Рада Украины проводит кадровые изменения в правительстве. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что более 50% численности Кабинета министров претерпят изменения.

В частности депутаты поддержали увольнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Его в должности заменил Андрей Сибига.