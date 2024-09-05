Вместо Кулебы главой МИД Украины стал его первый зам Андрей Сибига: что о нем известно

Верховная рада Украины приняла отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Теперь Министерство иностранных дел Украины возглавит его первый заместитель и кадровый дипломат Андрей Сибига.

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За отставку Дмитрия Кулебы, который написал заявление накануне, 4 сентября, проголосовали 240 депутатов из 330. Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя перестановки в правительстве, заявил, что перемены затронут и МИД. И отметил, что конкретно Кулеба не справился с поставленными задачами по поставке оружия Украине. Теперь эти задачи возложены на его первого заместителя Андрея Сибигу. Об этом сообщает нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не будут исключением", — сказал Зеленский.

Известно, что Дмитрию Кулебе позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и поблагодарил за совместную работу.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига — кадровый дипломат. Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальностям "правоведение" и "международные отношения". Женат, воспитывает троих детей. На дипломатических должностях Сибига начал работать в 1997 году.

Андрей Сибига в Турции Фото: Офіс президента

С 1998 по 2002 год занимал должности второго и первого секретаря по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше.

С 2016-го по 2021 год был послом Украины в Турции. После был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В ОП он занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства.

Уже в апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел Украины по решению правительства.

Что будет с Дмитрием Кулебой

Ему могут предложить возглавить одно из ключевых посольств Украины за рубежом.

Дмитрий Кулеба Фото: Пресс-служба КМУ

Дипломату могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или НАТО — или же должность посла в Бельгии и Люксембурге.

Напомним, кроме Дмитрия Кулебы со своих постов ушли вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.