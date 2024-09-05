Имитация отставок в правительстве: большинство министров остаются в команде президента

В то время, когда смена парламента и президента невозможны, происходят ротации в правительстве — часть министров увольняется в никуда, часть — получит новые должности. На Банковой это называют "большой перезагрузкой команды". И она масштабная — 50% чиновников попросили об увольнении. Кроме того, запланированы или уже произошли перестановки в Офисе президента, "Укрэнерго" и Фонде госимущества. Новые кандидаты готовы занять кресла.

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Сбор голосов: при поддержке ОПЗЖ

Об изменениях в правительстве говорили давно — журналисты уже несколько раз "увольняли" отдельных министров, а чиновники опровергали "слухи". Несколько недель назад их анонсировал и сам президент. И вот слухи превратились в реальность.

"Утром понедельника Штирлица ведут на расстрел. Неделя начинается плохо, подумал Штирлиц. А если серьезно, то на этот раз, в отличие от предыдущих 100500, все серьезно. Должен успеть сделать еще кучу работы и позакрывать все "хвосты", поэтому пространный пост напишу позже", — сообщил в социальной сети министр юстиции Денис Малюська днем 3 сентября и попросил народных депутатов поддержать его отставку.

Министр юстиции Денис Малюська днем 3 сентября и попросил народных депутатов поддержать его отставку

Малюська — старожил в правительстве, работал более пяти лет — с 29 августа 2019 года. За это время его могли снять несколько раз, в том числе и по собственному желанию, однако все время должность министр сохранял. Последний раз — в июле 2024-го. Но уже тогда все понимали, что работать ему в ведомстве осталось недолго — заявление по собственному желанию пылится в Верховной Раде. Реформировать пенитенциарную систему и искать в тюрьмах кадровый резерв для Вооруженных сил Украины он, похоже, устал.

Поэтому 4 сентября Малюську провели под аплодисменты. За увольнение голоса дали депутаты даже от ОПЗЖ.

В то же время за отставку еще троих голосовали также не только "слуги" и ситуативные партнеры — ОПЗЖ и "Голос".

Встреча фракции с Зеленским: поиск аргументов: поиск аргументов

Причины перезагрузки прозвучали из уст президента 4 сентября на встрече с фракцией "Слуги народа".

Сначала он довольно обобщенно сказал: "Время дать новые силы правительственным институтам Украины", а потом уточнил: "Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики".

"Первое — надо больше взаимодействия между центральной властью и громадами. Особенно сейчас, во время подготовки к зимнему сезону. Второе — Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве", — добавил он. Зеленский отметил усиление работы по вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Также Зеленский расставил все точки над "і" в случае увольнения министра иностранных дел."Ему не хватает энергии для инициативы по продолжению предоставления Украине оружия", — пояснил президент.

Владимир Зеленский сказал: "Время дать новые силы правительственным институтам Украины" Фото: Офис президента

О том, что Дмитрия Кулебу будут увольнять, говорили еще весной. И прогнозировали, что его заменит бывший заместитель главы ОП, а до того — посол Украины в Турции — Андрей Сибига. Недаром же его в апреле 2024 года перевели из Офиса президента на должность первого заместителя министра.

На заседании фракции огласили и весь список новых представлений: Андрея Сибигу на главу МИД, Германа Сметанина — Минстратегпрома, Наталью Калмыкову (нынешнюю замминистра обороны) — Минветеранов, Алексея Кулебу (нынешнего замглавы Офиса президента) — объединенный Минрегион, Виталия Коваля — Минагрополитики, Светлану Гринчук (замминистра энергетики) — Минэкологии, Ольгу Стефанишину — Минюст и вице-премьер по евроинтеграции, Николая Точицкого — Минкульт, а также Матвея Бедного (нынешнего во. ведомства) — Минмолодежьспорта.

Кстати, многих удивило предложение назначить Точицкого министром культуры. До того он был заместителем Дмитрия Кулебы, до назначения Сибиги в МИД часто представлял ведомство на встречах в Офисе президента, а после перешел работать на Банковую. Точицкого считают человеком главы ОП Андрея Ермака. Его дальнейшее назначение в Минкульт, очевидно, объяснил Зеленский. Тот сказал, что Украине нужен "новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической, и новый уровень отношений с глобальным украинским сообществом". Вероятно, есть надежда, что именно Точицкий может все это обеспечить.

В ближайшем будущем планируется, что заявления напишут министр образования Оксен Лисовой и министр соцполитики Оксана Жолнович — им также ищут замены.

В ближайшем будущем планируется, что заявления напишут министр образования Оксен Лисовой и министр соцполитики Оксана Жолнович Фото: Getty Images

Люди команды президента Зеленского

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя главы ОПУ", — вечером 4 сентября написала Ирина Верещук. Она до этого не раз говорила, что готова выполнять поручения Зеленского и быть его представительницей. Сейчас Верещук, которую в 2021 году рассматривали как руководительницу Минобороны, будет работать в социальной сфере.

Двери Офиса президента также открылись для Александра Камышина. Считается, что у него хорошие отношения с президентом, поэтому он будет работать стратегическим советником.

Усиливает свою роль Ольга Стефанишина. Мол, на посту главы Минюста она сможет лучше готовить почву для вступления Украины в ЕС и НАТО и лоббировать принятие евроинтеграционных законопроектов в парламенте.

При этом антикоррупционные журналисты напоминают, Стефанишина имеет уже репутационные потери: она находится под судом по обвинению в особо тяжком преступлении — коррупционном, о завладении 2,52 млн грн. Оно было совершено в Минюсте под руководством министра времен Януковича Елены Лукаш.

Чем будет заниматься Дмитрий Кулеба — пока не известно.

В Офисе президента, вроде как, обещают найти Дмитрию Кулебе Фото: AP

Многие эксперты, которые публично и непублично высказали свои мнения относительно его отставки, убеждены: сейчас вопрос также не только в персоналиях, а в подходе к координации между Офисом президента и МИД. "Ситуация напоминает времена второй каденции президента Леонида Кучмы, когда министр иностранных дел был представителем "подразделения" — управления внешней политики тогда администрации президента. Вот и сейчас министр иностранных дел играет роль некоего помощника президента по вопросам внешней политики, международных вопросов. Это плохая практика, я бы сказал, антиконституционная", — говорит Фокусу эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар.

Сейчас ОП, действительно, взял на себя всю внешнюю политику, оставив МИД лишь развитие отношений с Глобальным Югом.

В Офисе президента, вроде как, обещают найти Дмитрию Кулебе "важную миссию". Издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в украинском правительстве, заметило: Кулеба может сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

И такая возможность оптимальна, учитывая то, что политика Офиса президента последних лет заключается в избежании громких отставок и поиске для бывших высокопоставленных чиновников уютных должностей. Именно поэтому в свое время в Швейцарию послом поехала бывший генпрокурор Ирина Венедиктова или же в Великобританию — бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Шмыгаль под угрозой: повышение эффективности или имитация деятельности

"Офис президента имел целью перезапустить правительство, но сейчас сложно это назвать перезапуском, скорее, передвижением фигур на шахматной доске", — комментирует Михаил Гончар.

Эксперт вспоминает увольнение главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Известно, что против этого выступали и международные партнеры, и члены наблюдательного совета "Укрэнерго", в частности, Даниэль Доббени и Педер Андерсен. Последние заявили, что подали письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий, в знак протеста. В публичном заявлении они отметили, что решение о досрочном увольнении руководителя Укрэнерго Кудрицкого является "политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него не имеет никаких обоснованных оснований".

Кто сохраняет должность, так это действующий премьер-министр Денис Шмыгаль Фото: скриншот

"Дело не в его персоне, а в том, что были проигнорированы нормы корпоративного управления и изменен руководитель компании, которая два с половиной года демонстрировала системность во время, так сказать, военного лихолетья и сохранила функциональность, распоряжаясь средствами, которые поступали от западных партнеров для ликвидации последствий масштабных ракетных ударов РФ, — продолжает Михаил Гончар. — После этого увольнения все последующие кадровые перестановки воспринимаются экспертами, международными партнерами как действия, которые содержат ошибочный алгоритм. Власть, запуская, "перезагрузку правительства", сделала себе сама подножку, создала негативный фон для дальнейших шагов".

А вот кто сохраняет должность, так это действующий премьер-министр Денис Шмыгаль. Его, как говорят, удалось отстоять главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Потенциальная замена Шмыгаля — вице-премьер Юлия Свириденко — также будет работать на своей позиции дальше.

"Но, как мы видим, на Банковой семь пятниц на неделе, решение не окончательное, ответа по Шмыгалю, думаю, пока нет, — говорит Гончар, — Возможно, чтобы показать кардинальность изменений, уволят и премьера". Поэтому пока все "обновление" похоже на хаотичные дерганья, которые не носят системного характера, и можно сомневаться, что эти назначения принесут качественные изменения и новую энергию.