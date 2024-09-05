Президент Владимир Зеленский начал министерскую реформу, чтобы "Украина достигла всех результатов". По данным СМИ, глава МИД Дмитрий Кулеба провалил две задачи, оставшись неуслышанным Западом.

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал в отставку, и это стало частью министерской реформы в Украине. О причинах решения об отставке Кулебы говорится в материале The Telegraph от 4 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что волна кадровых перестановок в министерствах "придаст новую силу" институтам. Эта министерская реформа является крупнейшей перестановкой Зеленского с момента полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года.

"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нам нужны — для всех нас", — заявил президент.

В СМИ отметили, что в последние месяцы призывы Кулебы "не были услышаны". В частности, речь идет об ослаблении западных ограничений. Министру было поручено добиться от союзников, в первую очередь США и Великобритании, разрешения на удары ракетами большой дальности по территории России.

Другой неуслышанный призыв министра касался противовоздушной обороны. Кулеба возглавлял попытки получить от Запада дополнительные комплексы ПВО Patriot. Однако на прошлой неделе он сообщил, что неназванные союзники не сдержали своих обещаний по поставкам батарей.

Сообщалось, что после отставки глава МИД может возглавить новое министерство, которое будет курировать регионы и временно оккупированные территории Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский не рассказал, какую новую должность готовит для Дмитрия Кулебы после отставки. Он отметил, что "говорить об этом еще рано". Однако по данным СМИ, дипломата могут назначить в Брюссель.

Нардеп Ярослав Железняк информировал, что из парламента срочно отозвали увольнение главы МИД Дмитрия Кулебы. Также в СМИ передавали, что из-за провала голосования по увольнению нескольких министров Зеленский спланировал лично прийти на заседание Верховной Рады.