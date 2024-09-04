Зеленский придет на заседание фракции "Слуга народа" после провальных голосований в Раде, — СМИ

Народные депутаты на заседании парламента уволили четырех министров, но не смогли отправить в отставку Ирину Верещук и Виталия Коваля.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании фракции "Слуга народа", которое состоится в среду вечером, 4 сентября. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации источников издания, это заседание будет посвящено кадровым вопросам в правительстве. Сейчас Верховная Рада Украины провалила голосование по увольнению нескольких министров. Это стало поводом для обсуждения внутри провластной фракции, на которое президент Зеленский решил лично прибыть.

Увольнение министров: что известно

В среду народные депутаты уволили:

Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (243 — "за");

Ольгу Стефанишину должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (241 — "за");

Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (244 — "за");

Дениса Малюську с должности министра юстиции Украины (249 — "за").

Верховная Рада не смогла отправить в отставку:

главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля (225 — "за");

вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук (214 — "за").

Кроме того, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что из Рады было срочно отозвано увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, 4 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламент поступило заявление от главы МИД об отставке.

Фокус выяснил причины увольнения Дмитрия Кулебы, а также писал о его достижениях на посту министра иностранных дел.