Верховная Рада не смогла проголосовать за увольнение Верещук: не хватило голосов, — нардеп

По словам Алексея Гончаренко, всего набралось 214 голосов, чего недостаточно для одобрения отставки. Свое заявление министр по вопросам реинтеграции оккупированных территория подала во вторник, 3 сентября.

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Верховная Рада провалила голосование за увольнение вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, в Верховной Раде пытались проголосовать за отставку Ирины Верещук, которая вчера подала соответствующее заявление, однако для принятия решения не хватило голосов.

"Всего дали 214 голосов!" — написал Алексей Гончаренко.

Отставка Верещук: что известно

Во вторник, 3 сентября, появилась информация о том, что вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий намерена покинуть свою должность и уже подала заявление об отставке. Она поблагодарила всех, с кем работала, включая президента и коллег из Кабинета министров и Верховной Рады.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке", — написала Ирина Верещук.

Напомним, 3 сентября стало известно про кадровые перестановки в Кабинете министров, которые могут коснуться более 50% правительства. Известно, что окончательный список должны определить на заседании фракции уже сегодня. Заявления написали Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец, Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Кроме того, президент подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы.

4 сентября также стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Заявление об увольнении поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании. Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с 4 марта 2020 года и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.