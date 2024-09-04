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Политика Кадровые перестановки во власти

Верховная Рада не смогла проголосовать за увольнение Верещук: не хватило голосов, — нардеп

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Фото: Telegram | В Раде не смогли уволить Ирину Верещук после заявления об отставке (иллюстративное изображение)

По словам Алексея Гончаренко, всего набралось 214 голосов, чего недостаточно для одобрения отставки. Свое заявление министр по вопросам реинтеграции оккупированных территория подала во вторник, 3 сентября.

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Верховная Рада провалила голосование за увольнение вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, в Верховной Раде пытались проголосовать за отставку Ирины Верещук, которая вчера подала соответствующее заявление, однако для принятия решения не хватило голосов.

"Всего дали 214 голосов!" — написал Алексей Гончаренко.

Отставка Верещук: что известно

Во вторник, 3 сентября, появилась информация о том, что вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий намерена покинуть свою должность и уже подала заявление об отставке. Она поблагодарила всех, с кем работала, включая президента и коллег из Кабинета министров и Верховной Рады.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке", — написала Ирина Верещук.

Напомним, 3 сентября стало известно про кадровые перестановки в Кабинете министров, которые могут коснуться более 50% правительства. Известно, что окончательный список должны определить на заседании фракции уже сегодня. Заявления написали Денис Малюська, Александр Камышин, Руслан Стрелец, Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Кроме того, президент подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы.

4 сентября также стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку. Заявление об увольнении поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании. Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с 4 марта 2020 года и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.