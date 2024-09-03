Кадровые перестановки в Кабмине: изменения коснутся более 50% правительства

По словам Давида Арахамии, окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября.

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Изменения коснутся более 50% Кабинета министров. День увольнений будет уже завтра. Об этом у себя в Telegram сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Как и обещали большую перезагрузку правительства, уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения. Завтра нас жду день увольнений, а послезавтра день назначений", — написал он.

По его словам, окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября. Он попросил следить за официальными новостями.

Арахамия о перестановках в Кабмине Фото: Скриншот

Несмотря на это, как сообщил Telegram-канал "Труха" со ссылкой на свои источники, Герман Сметанин, глава "Укроборонпрома", станет министром по вопросам стратегических отраслей вместо Александра Камышина.

Кроме того, Александр Камышин и Алексей Кулеба будут назначены в Министерство инфраструктуры, а вместо министра юстиции Дениса Малюськи будет вице-премьер Ольга Стефанишина.

Перестановки в Кабмине Фото: Труха

Позже спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ВР поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной А.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Также президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Игоревича Шурму с должности замглавы Офиса президента.

Зеленский уволил Шурму

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк писал о том, что новым министром экологии станет Светлана Гринчук, которая сейчас является заместителем министра энергетики.

Кроме того, Фокус писал, что 4 высокопоставленных чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Собственноручно написанные заявления поступили от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.