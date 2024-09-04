Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уходит в отставку: подробности (фото)

Заявление об увольнении поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании. Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с 4 марта 2020 года и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.

Related video

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — прокомментировал Стефанчук.

Увольнение главы МИД накануне подтверждали источники "Украинской правды" в команде президента. Наиболее вероятной заменой Кулебе собеседники издания называли его первого заместителя Андрея Сибигу.

Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба планирует убеждать европейских коллег, чтобы страны ЕС получили разрешение сбивать ракеты и дроны над Украиной. Украинский дипломат уже достиг определенных договоренностей с польским министром.

Также напомним, что Дмитрий Кулеба попал в рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных людей Украины".