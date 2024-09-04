Очільник МЗС України Дмитро Кулеба йде у відставку: подробиці (фото)

Заява про звільнення надійшла до Верховної Ради та буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Дмитро Кулеба очолював МЗС від 4 березня 2020 року і став наймолодшим керівником зовнішньополітичного відомства в історії України.

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Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав заяву про відставку. Про це повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

"До Верховної ради України надійшла заява від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", — прокоментував Стефанчук.

Звільнення глави МЗС напередодні підтверджували джерела "Української правди" в команді президента. Найбільш імовірною заміною Кулебі співрозмовники видання називали його першого заступника Андрія Сибігу.

Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ України від 4 березня 2020 року і став наймолодшим керівником зовнішньополітичного відомства в історії України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба планує переконувати європейських колег, щоб країни ЄС отримали дозвіл збивати ракети та дрони над Україною. Український дипломат вже досяг певних домовленостей з польським міністром.

Також нагадаємо, що Дмитро Кулеба потрапив до рейтингу Фокусу "100 найвпливовіших людей України".