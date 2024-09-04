Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення Верещук: не вистачило голосів, — нардеп

За словами Олексія Гончаренка, всього набралося 214 голосів, чого недостатньо для схвалення відставки. Свою заяву міністерка з питань реінтеграції окупованих територій подала у вівторок, 3 вересня.

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Верховна Рада провалила голосування за звільнення віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його словами, у Верховній Раді намагалися проголосувати за відставку Ірини Верещук, яка вчора подала відповідну заяву, однак для ухвалення рішення не вистачило голосів.

"Усього дали 214 голосів!" — написав Олексій Гончаренко.

Відставка Верещук: що відомо

У вівторок, 3 вересня, з'явилася інформація про те, що віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій має намір покинути свою посаду і вже подала заяву про відставку. Вона подякувала всім, з ким працювала, включно з президентом і колегами з Кабінету міністрів і Верховної Ради.

"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку", — написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, які можуть торкнутися понад 50% уряду. Відомо, що остаточний список мають визначити на засіданні фракції вже сьогодні. Заяви написали Денис Малюська, Олександр Камишін, Руслан Стрілець, Ольга Стефанишина та Ірина Верещук. Крім того, президент підписав указ про звільнення Ростислава Шурми.

4 вересня також стало відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба йде у відставку. Заява про звільнення надійшла до Верховної Ради і буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Дмитро Кулеба очолював МЗС із 4 березня 2020 року і став наймолодшим керівником зовнішньополітичного відомства в історії України.