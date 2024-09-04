В тени Офиса президента: чем запомнился министр Кулеба и почему уходит в отставку

Глава МИД Дмитрий Кулеба должен был формировать внешнюю политику страны, однако в условиях полномасштабной войны ему пришлось уступить свои полномочия Банковой. Фокус выяснил, почему министр иностранных дел собрался в отставку.

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В Украине готовятся большая "перезагрузка" правительства — треть Кабинета министров отправляется в отставку. В том числе такие яркие фигуры, как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Известно, что заявление главы МИД об увольнении уже поступило в Верховную Раду и будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Лояльный министр: чем Кулеба не устраивает Офис президента

Дмитрий Кулеба получил пост министра иностранных дел 4 марта 2020 года, и стал самым молодым руководителем внешнеполитического ведомства в истории Украины. Как вспоминают эксперты в беседе с Фокусом, глава МИД является вторым человеком в стране, отвечающим за внешнюю политику. А потому в его руках сосредоточены огромные полномочия.

Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возможности главы МИД на профессиональном поприще были де-факто ограничены Офисом президента. А потому Дмитрию Кулебе приходилось нелегко, считает политолог Игорь Рейтерович. По его словам, претензий к его профессионализму нет, он был эффективным министром иностранных дел, особенно в нынешних военных условиях.

"По закону он должен быть вторым человеком в стране, который отвечает за внешнюю политику, а он как минимум третья, а может и четвертая фигура. Перед ним точно стоит президент, согласно протоколу, а затем руководитель ОП Андрей Ермак, который выполняет не свойственные его должности функции", — отмечает Рейтерович в беседе с Фокусом.

Однако Кулеба, по мнению эксперта, относился к такому исходу дел нейтрально, и был одним из самых лояльных ОП фигур в правительстве. Однако легкое напряжение между Офисом президента и главой МИД, по словам Рейтеровича, все-таки было заметно. Порой Кулеба позволял себе "яркие", и, возможно, не всегда согласованные с Банковой публичные высказывания и действия. Так, например, одним из скандальных событий в апреле 2024 года было решение МИД временно ограничить предоставление консульских услуг для мужчин 18-60 лет, находящихся за границей.

Тогда глава ведомства Дмитрия Кулебы, объясняя действия министерства, заявил, что мужчины, которые уехали за границу и не обновили военно-учетные данные, не должны иметь права пользоваться консульскими услугами.

"Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не волнует, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает", — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Украиной. Именно поэтому он поручил принять меры по восстановлению "действительного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Сам президент опосредовано высказывал претензии к министерству иностранных дел, что касается украинцев за границей. По мнению главы государства, профильному ведомству не хватает сил "не потерять 7,5 млн украинцев", находящихся за границей. И чтобы поставить точку в этом вопросе, в Офисе президента анонсировали создание министерства единства. Эту идею, по словам самого Зеленского, он обсуждал без Кулебы, напрямую с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Достижения Кулебы на должности министра: без прорывов и провалов

Другим недавним скандалом было заявление Кулебы во время выступления на форуме в Польше. Глава украинского МИД сказал, что в 1947 году "украинцы были принудительно переселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши", и сравнил это с Волынской резней. Громкое заявление Кулебы вызвало недовольство польских властей. В частности, Кулебу раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, а также министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. А депутат от "ПиС" Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше.

Впрочем, по словам политолога Олега Постернака, несмотря на редкие политические заявления министра, которые не вписывались в политику ОП, а также урезанные полномочия ведомства, у Дмитрия Кулебы за время полномасштабного вторжения все-таки были определенные достижения, которые стоит отметить.

"Хотя Кулеба был больше фигурой технической, нежели субъектной, каким должен быть министр, и тот же Пристайко вряд ли спокойно относился бы к подобному сокращению министерских функций и перенасыщению роли ОП в осуществлению внешней политики, у Кулебы были достижения. Ему удалось сконструировать каркас стабильной поддержки Украины западными странами, провести Глобальный саммит мира, хотя это и больше заслуга Ермака, но МИД реализовал идею. Кулеба выстроил взаимоотношения с Китаем, арабскими странами, странами Африки и Латинской Америки. Он осуществлял коммуникацию по треку евроинтеграции. И хотя крупных прорывов, конечно, не было, глобальных провалов тоже не наблюдалось", — отмечает Постернак в беседе с Фокусом.

Пока неизвестно, чем займется нынешний глава МИД после отставки. По мнению экспертов, Кулебе могут предложить должность посла в одной из ключевых стран-партнеров Украины.

Напомним, 4 высокопоставленных чиновника передали спикеру Верховной Рады заявления об увольнении. Собственноручно написанные заявления поступили от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюська, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Об этом сообщил спикер Руслан Стефанчук.

Также известно еще о трех топ-чиновников, которые могут потерять должности в ближайшее время.