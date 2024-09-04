Зеленський прийде на засідання фракції "Слуга народу" після провальних голосувань у Раді, — ЗМІ

Народні депутати на засіданні парламенту звільнили чотирьох міністрів, але не змогли відправити у відставку Ірину Верещук і Віталія Коваля.

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Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу", яке відбудеться у середу ввечері, 4 вересня. Про це повідомляє "РБК-Україна".

За інформацією джерел видання, це засідання буде присвячене кадровим питанням в уряді. Нині Верховна Рада України провалила голосування щодо звільнення кількох міністрів. Це стало приводом для обговорення всередині провладної фракції, на яке президент Зеленський вирішив особисто прибути.

Звільнення міністрів: що відомо

У середу народні депутати звільнили:

Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (243 — "за");

Ольгу Стефанішину посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (241 — "за");

Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (244 — "за");

Дениса Малюську посади міністра юстиції України (249 — "за").

Верховна Рада не змогла відправити у відставку:

очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля (225 — "за");

віцепрем’єр-міністерку — міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук (214 — "за").

Крім того, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що з Ради було терміново відкликано звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, 4 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до парламенту надійшла заява від очільника МЗС про відставку.

Фокус з'ясував причини звільнення Дмитра Кулеби, а також писав про його досягнення на посаді міністра закордонних справ.