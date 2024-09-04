Верховна Рада підтримала відставку Ольги Стефанішиної: її чекає нова посада, — нардеп

За інформацією депутатів Железняка і Гончаренка, Ольгу Стефанішину планують призначити міністеркою юстиції та віцепрем'єркою з євроінтеграції.

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Верховна Рада на своєму засіданні у середу, 4 вересня, відправила у відставку Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Результатами голосування поділився народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

241 парламентар підтримав звільнення Стефанішиної, "проти" висловився один депутат, ще 29 — утримались від голосування.

Результати голосування за відставку Стефанішиної Фото: Telegram/Залізний нардеп

Стефанішина, як і ще четверо міністрів, 3 вересня написала заяву про відставку. За словами народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, Стефанішина нібито має очолити Міністерство юстиції і продовжувати займатися євроінтеграційними питаннями.

Железняк також повідомив, що нині звільнену віцепрем'єр-міністерку "завтра призначать на цю саму посаду + дадуть Мінʼюст".

Ольга Стефанішина обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 4 червня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, але провалила голосування за відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна.

3 вересня голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін.