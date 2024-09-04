Верховная Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной: ее ждет новая должность, — нардеп

По информации депутатов Железняка и Гончаренко, Ольгу Стефанишину планируют назначить министром юстиции и вице-премьером по евроинтеграции.

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Верховная Рада на своем заседании в среду, 4 сентября, отправила в отставку Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Результатами голосования поделился народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

241 парламентарий поддержал увольнение Стефанишиной, "против" высказался один депутат, еще 29 — воздержались от голосования.

Результаты голосования за отставку Стефанишиной Фото: Telegram/Залізний нардеп

Стефанишина, как и еще четверо министров, 3 сентября написала заявление об отставке. По словам народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, Стефанишина якобы должна возглавить Министерство юстиции и продолжать заниматься евроинтеграционными вопросами.

Железняк также сообщил, что ныне уволенную вице-премьер-министра "завтра назначат на эту же должность + дадут Минюст".

Ольга Стефанишина занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 4 июня 2020 года.

Напомним, Верховная Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, но провалила голосование за отставку Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества.

3 сентября глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпят изменения.