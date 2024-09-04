Рада провалила голосование за отставку Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества

За проголосовали 225 народных депутатов, хотя для принятия решения необходимо 226. Против не проголосовал никто, однако 26 человек воздержались, а 65 не голосовали.

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Верховная Рада Украины провалила голосование за увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества. Об этом у себя в Telegram сообщил народній депутат Ярослав Железняк 4 сентября.

"Первый (не) пошел. Рада ПРОВАЛИЛА увольнение Виталия Коваля с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины", — отметил он.

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По словам Железняка, отчитаться ему не дали.

За проголосовали 225 народных депутатов, хотя для принятия решения необходимо 226. Против не проголосовал никто, однако 26 человек воздержались, а 65 не голосовали вовсе.

Рада провалила голосование за отставку Виталий Коваля

Ранее сообщалось, что Гладкого отстранили от должности руководителя Сил беспилотных систем. Как сообщили в Генштабе ВСУ, Роман Гладкий не будет выполнять свои обязанности пока СБУ не проведет дополнительную специальную проверку, о которой попросили народные депутаты Украины.

Также напомним, что 3 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что изменения коснутся более 50% правительства.