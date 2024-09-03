Решение Главкома: Гладкого отстранили от должности руководителя Сил беспилотных систем

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Роман Гладкий не будет выполнять свои обязанности пока СБУ не проведет дополнительную специальную проверку, о которой попросили народные депутаты Украины.

Related video

Начальника штаба командования Сил беспилотных систем (СБС) Романа Гладкого отстранили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил Беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что на время проверки Гладкий будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности.

Повторная проверка Романа Гладкого: что произошло

2 сентября народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщила, что комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности решил обратиться в СБУ, чтобы та проверила Романа Гладкого.

Речь идет о наличии у Гладкого и его жены паспортов РФ. Кроме того, депутаты хотят знать, выступала ли дочь Романа Гладкого под флагом ФСБ РФ на спортивных соревнованиях.

Отметим, что Гладкого уже проверяла СБУ в период с 2018-го по 2019 год. Фокус писал, что в открытых источниках нет подробных результатов этой проверки, а на запросы Фокуса в СБУ по прояснению ситуации ответа не поступило. Поэтому при повторной проверке народных избранников также будет интересовать то, имеет ли Гладкий справку с проверкой СБУ и предоставлял ли он эту справку министру обороны Украины Рустему Умерову во время своего назначения на должность начштаба Сил беспилотных систем.

Гладкий с июля 2016-го по апрель 2018 года был начальником штаба Военно-морских сил Украины, но его уволили из-за подозрений в коррупции, шпионаже и связях с Россией. Поэтому его назначение на новую должность вызвало немало вопросов, как у депутатов, так и общественных активистов и волонтеров. В частности, блогер и волонтер Сергей Стерненко предположил, что Гладкого назначили специально для развала СБС изнутри.

Напомним, 30 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем. В тот же день народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "навязал" кандидатуру Гладкого.

2 сентября секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что СБУ не имела замечаний по назначению Гладкого.