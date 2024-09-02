"Связанный" с Россией. Как в СБУ проверяли начштаба Сил беспилотных систем Гладкого

Ранее уволенного с должности начштаба ВМС по подозрениям в шпионаже и связях с РФ Романа Гладкого назначили новым главой штаба Сил беспилотных систем ВСУ. Фокус разобрался, как во время большой войны, человек со столь неоднозначной репутацией может управлять деятельностью первого в мире рода войск.

Related video

В Вооруженных силах Украины — новое скандальное назначение. Начальником штаба командования Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ стал Роман Гладкий, человек с неоднозначной репутацией.

Будучи начальником штаба Военно-морских сил (ВМС) Украины с июля 2016 по апрель 2018 года, он был уволен из-за подозрений в коррупции, шпионаже и связях с Россией. СМИ писали о наличии гражданства РФ и его жены, проживающей в оккупированном Крыму. Дочь украинского военного могла участвовать в соревнованиях по плаванию за центральный спортивный клуб армии РФ.

ВМС поясняли отстранение Гладкого "выявленными недостатками в служебной деятельности по результатам проверки одной из воинских частей". Тогда у общественности возникали вопросы, как с таким "послужным списком" Роман Гладкий оказался на одной из самых высоких должностей в ВСУ и получил допуск к сверхсекретной информации. Совершенно неясно, кто отвечал за назначение, как чиновник прошел служебную проверку и проводилась ли она в принципе.

Роман Гладкий управлял штабом Военно-морских сил Украины с июля 2016 по апрель 2018 года

После назначения Гладкого на новую руководящую и не менее ответственную должность в командовании СБС рассказали, что он прошел спецподготовку в Канаде, а в начале полномасштабной войны выполнял задачи "на разных важных направлениях". С 2018 по 2019 годы он якобы прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины и получил допуск к работе с данными самой высокой степени секретности.

Критиковала назначение Гладкого и народный депутат Марьяна Безуглая. Политик утверждает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "навязал" кандидатуру Гладкого командующему СБС Вадиму Сухаревскому. Последний был против скандального назначения.

Гладкий не только не имеет опыт работы с беспилотниками, но и подозревается в государственной измене, шпионаже и коррупции, указывала она.

Команда аналитиков DeepState также обратила внимание на нового командующего СБС. Первый в мире род войск в Украине с реальным боевым опытом должен стать примером для других армий мира. Но по непонятной причине его возглавил человек с проблемной репутацией.

"Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальника штаба СБС, а нужен человек, который никогда никакого отношения не имел к беспилотникам? Назначался он не командующим СБС Сухаревским, это не его полномочия… Надеемся эту ошибку исправят", — сообщили эксперты.

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко предположил, что Гладкого назначили специально для развала СБС изнутри.

За что отвечает начальник штаба в ВСУ?

Начальник штаба — довольно высокая должность в системе украинской армии. Человек на данном посту вправе отдавать приказы и распоряжения подчиненным ему военным формированиям.

Управляющий штабом ВМС гарантирует работу всех морских сил, подчеркивает в беседе с Фокусом военно-морской эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Однако за время пребывания Гладкого на должности начштаба ВМС о его профессиональных достижениях ничего не было известно, говорит эксперт.

Ключевым фактором очередного назначения Гладкого на высокую должность стал банальный дефицит управленцев с опытом работы. Трудно найти человека, знающего принципы работы штаба, убежден Паламарчук.

"Не было у Гладкого ни достижений, ни провалов. Вполне средний военный, но дефицит кадров в ВСУ сыграл свою роль. Штаб рассчитывает всю деятельность своего рода войск: когда cделать боевой выход, сколько нужно топлива, как координироваться с другими подразделениями. Ошибка начальника штаба стоит дорого. Если такой человек скомпрометирован иностранной разведкой, противник видит все ваши карты", — прокомментировал Фокусу аналитик.

Как проверяли Романа Гладкого?

В открытых источниках нет подробных результатов проверки Романа Гладкого. Фокус задавал вопрос СБУ, кто и каким образом проверяли нового начальника штаба СБС в период с 2018 по 2019 годы, а также как ему выдали допуск к работе с гостайной. Ответа на момент публикации статьи спецслужба не предоставила.

По словам бывшего сотрудника СБУ, эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, СБУ проверяет все параметры, указанные в автобиографии чиновника. Устанавливается подлинность даты рождение, сведений о составе семьи, адреса проживания.

Однако наличие компрометирующих данных из СМИ придется доказывать справками, решениями судов и другими документами. В случае отсутствия доказательной базы в рапорте ставится отметка об отсутствии негативных фактов о человеке.

"Субъект проверки может обратиться в суд для признания решения СБУ незаконным в случае непредоставления четких доказательств. Как проверить наличие российского паспорта у жены Гладкого? С помощью искусственного интеллекта можно сделать фото и не отличишь от настоящего. В сети имеются документы, но насколько они правдивы?" — объясняет эксперт.

Подтвердить подлинность паспорта РФ можно, если отправить запрос в Министерство внутренних дел России или его территориальные органы, но такая затея не закончится успехом. У жены командующего Гладкова может быть и паспорт Украины: она предъявит этот документ и заявит об отсутствии российского гражданства.

"История с дипломами украинских ВУЗов выглядит куда проще. Если чиновник или его дети получили ненастоящий диплом, сотрудники СБУ могут позвонить в учебное заведение и ложь всплывет на поверхность. А проверить российский документ невозможно", — рассказывает Ступак.

Спецслужбы России могут "играться" с паспортами украинских военачальников ради дискредитации. Зная реакцию украинского общества, в ФСБ за несколько минут сделают российский паспорт на любое лицо и опубликуют его в интернете, заключил экс-работник спецслужбы.

Напомним, в Украине разрабатывается ударный БПЛА SkyFall вертикального взлета и посадки. Аппарат позволит эффективнее уничтожать бронетехнику и укрепления ВС РФ в радиусе 40 – 60 километров.

Фокус ранее писал, что весной 2024 года немецкая компания Quantum-Systems запустила в Украине завод по производству комплексов БПЛА Vector. Украинские специалисты производят для беспилотников крылья и CRPA-антенны приема спутникового сигнала.