В Украине будут делать немецкие дроны Vector: когда стартует производство и чем поможет ВСУ

Наличие базы в Украине позволит инженерам совершенствовать и без того полезные беспилотники и быстрее поставлять их украинской армии.

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Немецкий производитель дронов Quantum Systems с января 2024 года планирует запустить в Украине производство запчастей к своим беспилотным летательным аппаратам Vector. Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном в понедельник, 18 декабря.

Кроме того медиа сообщает о том, что в 2025 году производитель БПЛА Vector запустит полномасштабную сборку дронов в Украине, на что в бюджете компании уже предусмотрены расходы в размере около 7 миллионов евро. В свою очередь издание DW отмечает, что сотрудничество немецкого разработчика беспилотной техники с Украиной началось еще в 2022 году. В августе 2022 года компания Quantum Systems сообщила на своем сайте о поставке первых 33 беспилотников. С тех пор объем поставок увеличился до 105 беспилотников в январе 2023 года и 300 — в мае 2023 года. А в январе 2023 года украинский миллиардер, который пожелал сохранить анонимность, связался с производителем через украинское консульство в Мюнхене и заказал для Вооруженных сил Украины беспилотник Vector. Его стоимость составила 180 тыс евро. Часть расходов тогда на себя взяло и правительство Германии.

Деятельность Quantum Systems в Украине продолжилась в апреле 2023 года, когда компания открыла в нашей стране сервисный и логистический центр, в котором на то время работали 10 человек. А, учитывая перспективы создания в нашей стране полного цикла производства летательных аппаратов Vector, штат планируют увеличить до 40 человек. Отметим, что немецкий производитель БПЛА стал второй западной компанией, открывшей сервисный центр в Украине.

Наличие базы в Украине позволит компании собирать отзывы, проводить исследования и совершенствовать свои беспилотники. Начало производства в Украине также позволит оптимизировать логистические расходы и ускорить получение запасных частей, необходимых для ремонта беспилотников. Несмотря на то, что на начальном этапе производство в Украине не сможет полностью покрыть потребности ВСУ, запуск производственных мощностей в Украине позволит заводам в Германии, США и Австралии производить системы и для стран НАТО.

Параллельно с этим Quantum Systems ведет переговоры с Министерством обороны Украины о вводе системы в эксплуатацию, Это позволит профильному министерству закупать немецкие беспилотники для украинских военных напрямую.

Немецкий БПЛА Vector: что о нем известно

Vector — это беспилотник самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки и большим временем работы (до 2 часов). Он используется для разведки, изучения обстановки, картографирования, оценки боевого ущерба, поиска и спасения, охраны конвоев и ключевого персонала.

Эти БПЛА оснащены двойными электрооптическими и тепловизионными камерами, позволяющими вести видеонаблюдение днем и ночью. Изображения передаются в режиме реального времени по зашифрованной ячеистой IP-сети на несколько наземных станций управления на расстоянии до 15 км. Беспилотники также оснащены искусственным интеллектом, который с помощью специальных алгоритмов автоматически анализирует изображения, обнаруживает, идентифицирует и отслеживает объекты, а также передает ценную информацию наземным подразделениям.

Характеристики БПЛА Vector:

Размах крыльев: 2,8 м

Взлетный вес: до 7,4 кг

Продолжительность полета: до 120 мин.

Дальность связи: 15 км с планшетом или 25 км с секторными антеннами

Крейсерская скорость: 54-90 км/ч

Сопротивление ветру: до 12 м/с.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Украина получила от Германии БПЛА Vector и LUNA NG. Оба беспилотника легко и быстро можно привести в рабочее состояние, чтобы часами следить за оккупантами на поле боя и в тылу.

Кроме того в конце августа мы писали ор том, что ВСУ передают разведчик-трансформер Vector. Главной особенностью данного типа БПЛА является возможность трансформации беспилотника в мультикоптер. Это позволяет увеличить спектр задач, для которых можно использовать данный летательный аппарат.