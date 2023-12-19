В Україні робитимуть німецькі дрони Vector: коли стартує виробництво і чим допоможе ЗСУ

Наявність бази в Україні дасть змогу інженерам удосконалювати і без того корисні безпілотники та швидше постачати їх українській армії.

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Німецький виробник дронів Quantum Systems із січня 2024 року планує запустити в Україні виробництво запчастин до своїх безпілотних літальних апаратів Vector. Про це йдеться в матеріалі Forbes, опублікованому в понеділок, 18 грудня.

Крім того, медіа повідомляє про те, що 2025 року виробник БПЛА Vector запустить повномасштабне складання дронів в Україні, на що в бюджеті компанії вже передбачено видатки в розмірі близько 7 мільйонів євро. Зі свого боку видання DW зазначає, що співпраця німецького розробника безпілотної техніки з Україною розпочалася ще 2022 року. У серпні 2022 року компанія Quantum Systems повідомила на своєму сайті про постачання перших 33 безпілотників. Відтоді обсяг поставок збільшився до 105 безпілотників у січні 2023 року і 300 — у травні 2023 року. А в січні 2023 року український мільярдер, який побажав зберегти анонімність, зв'язався з виробником через українське консульство в Мюнхені та замовив для Збройних сил України безпілотник Vector. Його вартість становила 180 тис. євро. Частину витрат тоді на себе взяв і уряд Німеччини.

Діяльність Quantum Systems в Україні продовжилася у квітні 2023 року, коли компанія відкрила в нашій країні сервісний і логістичний центр, у якому на той час працювали 10 осіб. А, з огляду на перспективи створення в нашій країні повного циклу виробництва літальних апаратів Vector, штат планують збільшити до 40 осіб. Зазначимо, що німецький виробник БПЛА став другою західною компанією, яка відкрила сервісний центр в Україні.

Наявність бази в Україні дасть змогу компанії збирати відгуки, проводити дослідження та вдосконалювати свої безпілотники. Початок виробництва в Україні також дасть змогу оптимізувати логістичні витрати та прискорити отримання запасних частин, необхідних для ремонту безпілотників. Попри те, що на початковому етапі виробництво в Україні не зможе повністю покрити потреби ЗСУ, запуск виробничих потужностей в Україні дасть змогу заводам у Німеччині, США та Австралії виробляти системи й для країн НАТО.

Паралельно з цим Quantum Systems веде переговори з Міністерством оборони України щодо введення системи в експлуатацію, Це дасть змогу профільному міністерству закуповувати німецькі безпілотники для українських військових безпосередньо.

Німецький БПЛА Vector: що про нього відомо

Vector — це безпілотник літакового типу з системою вертикального зльоту і посадки та великим часом роботи (до 2 годин). Він використовується для розвідки, вивчення обстановки, картографування, оцінки бойової шкоди, пошуку і порятунку, охорони конвоїв і ключового персоналу.

Ці БПЛА оснащені подвійними електрооптичними й тепловізійними камерами, що дають змогу вести відеоспостереження вдень і вночі. Зображення передаються в режимі реального часу зашифрованою комірчастою IP-мережею на кілька наземних станцій управління на відстані до 15 км. Безпілотники також оснащені штучним інтелектом, який за допомогою спеціальних алгоритмів автоматично аналізує зображення, виявляє, ідентифікує і відстежує об'єкти, а також передає цінну інформацію наземним підрозділам.

Характеристики БПЛА Vector:

Розмах крил: 2,8 м

Злітна вага: до 7,4 кг

Тривалість польоту: до 120 хв.

Дальність зв'язку: 15 км із планшетом або 25 км із секторними антенами

Крейсерська швидкість: 54-90 км/год

Опір вітру: до 12 м/с.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини БПЛА Vector і LUNA NG. Обидва безпілотники легко і швидко можна привести в робочий стан, щоб годинами стежити за окупантами на полі бою і в тилу.

Крім того, наприкінці серпня ми писали про те, що ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector. Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.