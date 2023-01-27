Німеччина передає Україні 105 військових дронів Vector: що про них відомо (відео)

Безпілотники Vector уже довели свою ефективність на війні України. Вони можуть літати до 2 годин, передаючи відео в будь-яку погоду й добу.

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Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems заявив про відправку Збройним силам України 105 бойових безпілотників Vector. Компанія розкрила подробиці на своєму сайті.

Дрони нададуть у межах контракту з урядом Німеччини, який профінансував закупівлю. Це буде вже друга партія Vector, яку отримає українська армія, — у серпні 2022 року Міністерство оборони України вже замовило Quantum-Systems 33 таких же безпілотників.

[ + – ] Безпілотники Vector

Як стверджує компанія, за останні місяці дрони Vector активно використовувалися ЗСУ на полі бою й довели свою ефективність під час проведення розвідки та спостереження. Завдяки міцній конструкції БПЛА надійно працюють у будь-яку погоду і в екстремальних умовах. Крім того, після відгуків, отриманих від українських військових, розробники випустили нову версію програмного забезпечення, яка дозволяє літати навіть за зникнення сигналів супутникової системи навігації.

"Прямий і негайний зворотний зв'язок, отриманий від операторів на українському полі бою, а також прагнення Quantum-Systems розширювати можливості безпеки за рахунок нових технологій, прискорили процеси розробки. Нові результати були безпосередньо включені до передової технології Vector, що стало вирішальним фактором для вирішення Міноборони", — зазначила компанія.

[ + – ] Дрони Vector: що вони вміють

Vector — це безпілотник літакового типу із системою вертикального зльоту-посадки та великою тривалістю роботи (до 2 годин). Його застосовують для розвідки, підвищення ситуативної обізнаності, складання карт, оцінки бойових пошкоджень, пошуку та порятунку, захисту конвоїв і важливих персон.

БПЛА оснащений подвійною електрооптичною та інфрачервоною камерою на карданному підвісі, що дозволяє вести відеоспостереження як удень, так і вночі. Відео передається в режимі реального часу декількома наземними станціями управління на відстані до 15 км через зашифровані канали передачі даних Mesh IP. Дрон також отримав штучний інтелект, що автоматично аналізує зображення за допомогою спеціальних алгоритмів, щоб виявляти, визначати й відстежувати об'єкти, передаючи цінні розвіддані наземним підрозділам.

Характеристики БПЛА Vector:

Розмах крил: 2,8 м

Злітна вага: до 7,4 кг

Тривалість польоту: до 120 хв.

Дальність зв'язку: 15 км із планшетом або 25 км із секторними антенами

Крейсерська швидкість: 54-90 км/год

Опір вітру: 12 м/с.

16 січня стало відомо, що ЗСУ отримали 9 військових дронів H10 Poseidon Mk II виробництва кіпрської компанії Swarmly. Волонтери також обладнали для них зручні станції керування на базі вантажівок DAF Leyland.