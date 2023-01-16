ЗСУ отримали 9 військових дронів H10 Poseidon Mk II: на що вони здатні (фото)

Крім самих дронів, волонтери передали нові станції керування на базі вантажівок DAF Leyland.

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Українські війська отримали дев'ять військових безпілотників H10 Poseidon Mk II та спеціальні станції керування на базі автомобілів. Подробиці повідомив народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Фонд Петра Порошенка придбав три безпілотні авіаційні комплекси, кожен з яких містить по три дрони середньої дальності H10 Poseidon Mk II виробництва кіпрської компанії Swarmly. БПЛА оснащені камерами з 40-кратним зумом та системами захисту від ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Вони призначені для розвідки, спостереження та коригування вогню.

[ + – ] Петро Порошенко передав військовим дрони H10 Poseidon Mk II Фото: Facebook

"Військові кажуть, що літали багато на чому, але наші Посейдони найкрутіші пташки", — зазначив Петро Порошенко. — "Нам довелося добре "заморочитися", щоб врахувати всі пропозиції щодо вдосконалення. І те, що ми отримали — справді круто".

[ + – ] Безпілотник H10 Poseidon Mk II Фото: Facebook

H10 Poseidon II має конструкцію монококового високоплана і працює завдяки кільком силовим установкам. Під крилами апарата встановлені довгі стійки з чотирма електродвигунами та гвинтами для вертикального зльоту та посадки, а горизонтальний політ забезпечує ще один електричний двигун з маршовим штовхаючим гвинтом. Дрон працює навіть за відсутності супутникового зв'язку, дуже тихо літає, не залишає теплового сліду, все це робить його непомітним для російських радарів та тепловізорів.

Технічні характеристики БПЛА H10 Poseidon

Довжина: 1,9 м

Розмах крил: 3,5 м

Максимальний час польоту: 2 год

Вантажопідйомність: до 3 кг

Крейсерська швидкість: 75 км/год

Максимальна швидкість: 100 км/год

Дальність польоту: 150 км

Дальність зв'язку EVLOS: 50 км

Максимальна висота польоту: 4 км

Робоча температура: від -20 до +60 градусів.

Громадська організація "Дело Громад" обладнали вантажні машини DAF Leyland під станції управління "Посейдонами". Як розповів волонтер Юрій Бірюков у Facebook, у вантажівці встановили зручні крісла для роботи операторів, автономний обігрівач, генератори, зарядні станції, термінал Starlink для доступу до супутникового Інтернету.

[ + – ] Станція керування дроном H10 Poseidon Mk II Фото: Facebook [ + – ] Станція керування H10 Poseidon Mk II у вантажівці Фото: Facebook

У серпні українські військові вже отримали щонайменше один дрон H10 Poseidon II вартістю 318 тис. євро. Тоді бійці ЗСУ пройшли спеціальне навчання, щоб керувати безпілотником.

У листопаді експерти розповіли, у чому H10 Poseidon перевершуює українські дрони. За словами Олександра Коваленка, він практично невидимий для росіян, може літати та передавати відеосигнал навіть під впливом коштів РЕБ. Військовий блогер Юрій Місюра порівняв "Посейдон" з українським БПЛА "Лелека": кіпрська модель літає далі і вище, а також має можливість вертикального зльоту.