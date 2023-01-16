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Диджитал Российско-украинская война

ВСУ получили 9 военных дронов H10 Poseidon Mk II: на что они способны (фото)

H10 Poseidon II
Фото: Facebook | Военные распаковали дрон H10 Poseidon Mk II

Помимо самих дронов, волонтеры передали новые станции управления на базе грузовиков DAF Leyland.

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Украинские войска получили девять военных беспилотников H10 Poseidon Mk II и специальные станции управления на базе автомобилей. Подробности народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

Фонд Петра Порошенко приобрел три беспилотных авиационных комплекса, каждый из которых содержит по три дрона средней дальности H10 Poseidon Mk II производства кипрской компании Swarmly. БПЛА оснащены камерами с 40-кратным зумом и системами защиты от вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Они предназначены для разведки, наблюдения и корректирования огня.

H10 Poseidon Mk II Fullscreen
Петр Порошенко передал военным дроны H10 Poseidon Mk II
Фото: Facebook

"Военные говорят, что летали много на чем, но наши Посейдоны — самые крутые птички", — отметил Петр Порошенко. — "Нам пришлос хорошо "заморочиться", чтобы учесть все предложения по усовершенствованию. И то, что мы получили — действительно круто".

H10 Poseidon Mk II Fullscreen
Беспилотник H10 Poseidon Mk II
Фото: Facebook

H10 Poseidon II имеет конструкцию монококового высокоплана и приводится в действие несколькими силовыми установками. Под крыльями аппарата установлены длинные стойки с четырьмя электродвигателями и винтами для вертикального взлета и посадки, а горизонтальный полет обеспечивает еще один электрический двигатель с маршевым толкающим винтом. Дрон работает даже при отсутствии спутниковой связи, очень тихо летает, не оставляет теплового следа, все это делает его незаметным для российских радаров и тепловизоров.

Технические характеристики БПЛА H10 Poseidon

  • Длина: 1,9 м
  • Размах крыльев: 3,5 м
  • Максимальное время полета: 2 ч
  • Грузоподъемность: до 3 кг
  • Крейсерская скорость: 75 км/ч
  • Максимальная скорость: 100 км/ч
  • Дальность полета: 150 км
  • Дальность связи EVLOS: 50 км
  • Максимальная высота полета: 4 км
  • Рабочая температура: от -20 до +60 градусов Цельсия

Общественная организация "Справа Громад" оборудовали грузовые машины DAF Leyland под станции управления "Посейдонами". Как рассказал волонтер Юрий Бирюков в Facebook, в грузовике установили удобные кресла для работы операторов, автономный обогреватель, генераторы, зарядные станции, терминал Starlink для доступа к спутниковому Интернету.

H10 Poseidon Mk II Fullscreen
Станция управления дроном H10 Poseidon Mk II
Фото: Facebook
H10 Poseidon Mk II Fullscreen
Станция управления H10 Poseidon Mk II в грузовике
Фото: Facebook

В августе украинские военные уже получили как минимум один дрон H10 Poseidon II стоимостью 318 тыс. евро. Тогда бойцы ВСУ прошли специальное обучение, чтобы управлять беспилотником.

В ноябре эксперты рассказали, в чем H10 Poseidon превосходят украинские дроны. По словам Александра Коваленко, он практически невидим для россиян, может летать и передавать видеосигнал даже под воздействием средств РЭБ. Военный блогер Юрий Мисюра сравнил "Посейдон" с украинским БПЛА "Лелека": кипрская модель летает дальше и выше, а также имеет возможность вертикального взлета.