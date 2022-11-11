"Боженьки войны": эксперт рассказал, почему H10 Poseidon лучше украинских БПЛА (видео)

Любой дрон может помочь бойцам ВСУ в выполнении боевых задач, но H10 Poseidon справляется с ними на отлично благодаря выдающимся характеристикам.

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Вооруженные силы Украины используют на войне кипрские беспилотники H10 Poseidon. Эксперты рассказали "5 каналу", в чем они превосходят украинские аналоги.

H10 Poseidon — это разведывательный беспилотный летательный аппарат, который производит компания Swarmly. Они оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, которые позволяют вести наблюдение с большой высоты и служат "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что H10 Poseidon является одним из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Он не оставляет теплового следа, поэтому невидим для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищен от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдон" продолжает лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как БПЛА попроще "глушатся".

Военный блогер Сергей Мисюра сравнил H10 Poseidon с украинским беспилотником "Лелека" и обратил внимание, что модель от Swarmly летает дальше и выше. Кроме того, она имеет систему вертикального взлета, а "Лелеке" для запуска нужен разгон.

"Есть немного защиты от РЭБ, и потому спокойнее можно взлетать и работать для арты. Без глаз арта – это просто арта. А когда арта с беспилотниками — то это уже боженьки войны, и они работают гораздо лучше", — подчеркнул Сергей Мисюра.

Технические характеристики БПЛА H10 Poseidon:

Длина — 1,9 м

Размах — крыла: 3,5 м

Максимальная грузоподъемность — 3 кг

Максимальная взлетная масса — 22 кг

Крейсерская скорость — 75 км/ч

Максимальная скорость — 100 км/ч

Скорость снижения — 50 км/ч

Дальность связи — 150 км

Максимальная высота полета — 4 км

Максимальное время зависания — 15 мин.

Продолжительность полета — 2 ч

Рабочая температура — от +60 до -20 градусов Цельсия

Ранее писали, что в августе десантно-штурмовые войска Украины получили первый дрон H10 Poseidon II. Аппарат обошелся волонтерам в 318 тысяч евро.

Немного позднее Poseidon H10 получили бойцы 26-й бригады ВСУ. Они быстро научились обращаться с дронами, которые могут перевозить на пикапах и готовить к запуску всего за 10 минут.