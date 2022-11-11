"Боженьки войны": эксперт рассказал, почему H10 Poseidon лучше украинских БПЛА (видео)
Любой дрон может помочь бойцам ВСУ в выполнении боевых задач, но H10 Poseidon справляется с ними на отлично благодаря выдающимся характеристикам.
Вооруженные силы Украины используют на войне кипрские беспилотники H10 Poseidon. Эксперты рассказали "5 каналу", в чем они превосходят украинские аналоги.
H10 Poseidon — это разведывательный беспилотный летательный аппарат, который производит компания Swarmly. Они оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом, которые позволяют вести наблюдение с большой высоты и служат "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что H10 Poseidon является одним из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Он не оставляет теплового следа, поэтому невидим для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищен от экстремальных условий и помех. Оказавшись под влиянием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдон" продолжает лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как БПЛА попроще "глушатся".
Военный блогер Сергей Мисюра сравнил H10 Poseidon с украинским беспилотником "Лелека" и обратил внимание, что модель от Swarmly летает дальше и выше. Кроме того, она имеет систему вертикального взлета, а "Лелеке" для запуска нужен разгон.
"Есть немного защиты от РЭБ, и потому спокойнее можно взлетать и работать для арты. Без глаз арта – это просто арта. А когда арта с беспилотниками — то это уже боженьки войны, и они работают гораздо лучше", — подчеркнул Сергей Мисюра.
Технические характеристики БПЛА H10 Poseidon:
- Длина — 1,9 м
- Размах — крыла: 3,5 м
- Максимальная грузоподъемность — 3 кг
- Максимальная взлетная масса — 22 кг
- Крейсерская скорость — 75 км/ч
- Максимальная скорость — 100 км/ч
- Скорость снижения — 50 км/ч
- Дальность связи — 150 км
- Максимальная высота полета — 4 км
- Максимальное время зависания — 15 мин.
- Продолжительность полета — 2 ч
- Рабочая температура — от +60 до -20 градусов Цельсия
Ранее писали, что в августе десантно-штурмовые войска Украины получили первый дрон H10 Poseidon II. Аппарат обошелся волонтерам в 318 тысяч евро.
Немного позднее Poseidon H10 получили бойцы 26-й бригады ВСУ. Они быстро научились обращаться с дронами, которые могут перевозить на пикапах и готовить к запуску всего за 10 минут.