Воины ВСУ завершают обучение с БПЛА Poseidon H10 i H6: на что способны кипрские "птички"

Скоро 26 бригада и 120 отдельный разведывательный батальон начнут применять против ВС РФ дроны общей стоимостью более 703 тыс. евро.

Подразделения Вооруженных сил Украины завершают тренировки по управлению военными беспилотниками Poseidon H10 и Poseidon H6. Об этом сообщил телеведущий и волонтер Сергей Притула.

По словам Притулы, волонтеры передали украинским военным БПЛА производства кипрской компании Swarmly Ltd на общую сумму 703 940 евро. Они позволят бойцам проводить разведку, а также наводить артиллерию и корректировать огонь артиллерийских батарей.

26 бригада ВСУ научилась использовать Poseidon H10, которые считаются БПЛА средней дальности. Конструкция предусматривает основной электродвигатель с маршевым винтом и еще 4 силовых установки поменьше для вертикального перемещения, что значительно увеличивает мобильность машины, поскольку ей не нужна взлетная полоса. Обученные операторы могут подготовить Poseidon H10 к запуску всего за 10 минут, кроме того, его можно перевозить на пикапе благодаря компактным размерам.

Модель оснащена высококачественными камерами с 40-кратным зумом для ведения разведки с большого расстояния. Низкая акустическая и тепловая сигнатура делает Poseidon H10 практически незаметным для российских радаров и тепловизоров.

Основные характеристики БПЛА Poseidon H10

Длина: 1,9 м

Площадь крыла: 100 дм²

Размах крыльев: 3,5 м

Максимальная высота полета: 4 км

Максимальное время зависания: 15 минут

Максимальное время полета: 2 часа

Дальность полета: 150 км

Крейсерская скорость: 75 км/ч

Максимальная скорость: 100 км/ч

Дальность спутниковой связи EVLOS: 50 км

Скорость пикирования: 50 км/ч

Максимальная взлетная масса: 22 кг

Максимальная грузоподъемность: 3 кг

[ + – ] БПЛА Poseidon позволят бойцам проводить разведку, а также наводить артиллерию и корректировать огонь артиллерийских батарей

Poseidon H6 осваивают бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Это более старая и более крупная модель от Swarmly, которая может похвастаться высокой грузоподъемностью и продолжительным временем полета. Он оснащен неподвижным крылом с двухтактным бензиново-электрическим двигателем с толкающим винтом и еще четырьмя двигателями для вертикального взлета. Как и у H10, такая конструкция служит не только для более быстрого подъема в воздух, но и для безопасного приземления в случае экстренной посадки на землю или на воду.

Характеристики БПЛА Poseidon H6

Длина: 3,4 м

Площадь крыла: 312 дм²

Размах крыльев: 5 м

Максимальная высота полета: 4 км

Максимальное время полета: 7 часов

Максимальное время зависания: 2,5 минуты

Дальность полета: 850 км

Крейсерская скорость: 110 км/ч

Максимальная скорость: 150 км/ч

Дальность спутниковой связи EVLOS: 150 км

Скорость пикирования: 60 км/ч

Максимальная грузоподъемность: 25 кг

[ + – ] Военнослужащие ВСУ на фоне БППЛА Poseidon H6 и H10 Фото: Telegram

В начале августа писали, что ВСУ получили дрон-разведчик H10 Poseidon II от фонда нардепа Петра Порошенка и общественной организации "Справа громад".

Недавно Фонд Сергея Притулы передал ВСУ 100 беспилотников Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2. Коммерческие квадрокоптеры от компании Autel довольно хорошо защищен от систем радиоэлектронной борьбы, что позволяет им приближаться к позициям российских войск.