"Боженьки війни": експерт розповів, чому H10 Poseidon кращий за українські БПЛА (відео)

Будь-який дрон може допомогти бійцям ЗСУ у виконанні бойових завдань, але H10 Poseidon справляється з ними відмінно завдяки видатним характеристикам.

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Збройні сили України використовують на війні кіпрські безпілотники H10 Poseidon. Експерти розповіли "5 каналу", в чому вони перевершують українські аналоги.

H10 Poseidon — це розвідувальний безпілотний літальний апарат, який виготовляє компанія Swarmly. Вони оснащені двома камерами із 40-кратним зумом, які дозволяють вести спостереження з великої висоти й служать "очима" для артилерійських підрозділів ЗСУ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що H10 Poseidon є одним із найвищих технічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Він не залишає теплового сліду, тому невидимий для радарів і тепловізорів, а також добре захищений від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, "Посейдон" продовжує летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як БПЛА простіше "глушаться".

Військовий блогер Сергій Місюра порівняв H10 Poseidon із українським безпілотником "Лелека" та звернув увагу, що модель від Swarmly літає далі та вище. Крім того, вона має систему вертикального зльоту, а "Лелеці" для запуску потрібен розгін.

"Є трохи захисту від РЕБ, і тому спокійніше можна злітати й працювати для арти. Без очей арта — це просто арта. А коли арта з безпілотниками — то це вже боженькі війни, і вони працюють набагато краще", — наголосив Сергій Місюра.

Технічні характеристики БПЛА H10 Poseidon:

Довжина — 1,9 м

Розмах крила — 3,5 м

Максимальна вантажопідйомність — 3 кг

Максимальна злітна маса — 22 кг

Крейсерська швидкість — 75 км/год

Максимальна швидкість — 100 км/год

Швидкість зниження — 50 км/год

Дальність зв'язку — 150 км.

Максимальна висота польоту — 4 км

Максимальний час зависання — 15 хв

Тривалість польоту — 2 год

Робоча температура — від +60 до -20 градусів.

Раніше писали, що в серпні десантно-штурмові війська України отримали перший дрон H10 Poseidon II. Апарат коштував волонтерам 318 тисяч євро.

Трохи пізніше Poseidon H10 отримали бійці 26-ї бригади ЗСУ. Вони швидко навчилися поводитися з дронами, які можуть перевозити на пікапах і готувати до запуску лише за 10 хвилин.