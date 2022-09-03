Воїни ЗСУ завершують навчання з БПЛА Poseidon H10 i H6: на що здатні кіпрські "пташки"

Незабаром 26 бригада та 120 окремий розвідувальний батальйон почнуть застосовувати проти ЗС РФ дрони загальною вартістю понад 703 тис. євро.

Підрозділи Збройних сил України завершують тренування з управління військовими безпілотниками Poseidon H10 та Poseidon H6. Про це повідомив телеведучий і волонтер Сергій Притула.

За словами Притули, волонтери передали українським військовим БПЛА виробництва кіпрської компанії Swarmly Ltd на загальну суму 703 940 євро. Вони дозволять бійцям проводити розвідку, а також наводити артилерію та коригувати вогонь артилерійських батарей.

26 бригада ЗСУ навчилася використовувати Poseidon H10, які вважаються БПЛА середньої дальності. Конструкція передбачає основний електродвигун з маршовим гвинтом і ще 4 менші силові установки для вертикального переміщення, що значно збільшує мобільність машини, оскільки їй не потрібна злітна смуга. Навчені оператори можуть підготувати Poseidon H10 до запуску всього за 10 хвилин, крім того, його можна перевозити пікапом завдяки компактним розмірам.

Модель оснащена високоякісними камерами із 40-кратним зумом для розвідки з великої відстані. Низька акустична та теплова сигнатура робить Poseidon H10 практично непомітним для російських радарів і тепловізорів.

Основні характеристики БПЛА Poseidon H10

довжина: 1,9 м;

площа крила: 100 дм²;

розмах крил: 3,5 м;

максимальна висота польоту: 4 км;

максимальний час зависання: 15 хвилин;

максимальний час польоту: 2 години;

дальність польоту: 150 км;

крейсерська швидкість: 75 км/год;

максимальна швидкість: 100 км/год;

дальність супутникового зв'язку EVLOS: 50 км;

швидкість пікірування: 50 км/год;

максимальна злітна вага: 22 кг;

максимальна вантажопідйомність: 3 кг.

[ + – ] БПЛА Poseidon дозволять бійцям проводити розвідку, а також наводити артилерію та коригувати вогонь артилерійських батарей

Poseidon H6 освоюють бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. Це більш стара та більша модель від Swarmly, яка може похвалитися високою вантажопідйомністю і тривалим часом польоту. Він оснащений нерухомим крилом із двотактним бензиново-електричним двигуном із гвинтом, що штовхає, і ще чотирма двигунами для вертикального зльоту. Як і в H10, така конструкція слугує не тільки для більш швидкого підйому в повітря, але й для безпечного приземлення у разі екстреної посадки на землю або воду.

Характеристики БПЛА Poseidon H6

довжина: 3,4 м;

площа крила: 312 дм²;

розмах крил: 5 м;

максимальна висота польоту: 4 км;

максимальний час польоту: 7 годин;

максимальний час зависання: 2,5 хвилини;

дальність польоту: 850 км;

крейсерська швидкість: 110 км/год;

максимальна швидкість: 150 км/год;

дальність супутникового зв'язку EVLOS: 150 км;

швидкість пікірування: 60 км/год;

максимальна вантажопідйомність: 25 кг.

[ + – ] Військовослужбовці ЗСУ на фоні БППЛА Poseidon H6 та H10 Фото: Telegram

На початку серпня писали, що ЗСУ отримали дрон-розвідник H10 Poseidon II від фонду нардепа Петра Порошенка та громадської організації "Справа громад".

Нещодавно Фонд Сергія Притули передав ЗСУ 100 безпілотників Autel EVO II 640T Dual Rugged Bundle V2. Комерційні квадрокоптери від компанії Autel досить добре захищені від систем радіоелектронної боротьби, що дозволяє їм наближатися до позицій російських військ.