Германия передает Украине 105 военных дронов Vector: что о них известно (видео)

Беспилотники Vector уже доказали свою эффективность на войне в Украине. Они могут летать до 2 часов, передавая видео в любую погоду и время суток.

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Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems заявил об отправке Вооруженным силам Украины 105 боевых беспилотников Vector. Компания раскрыла подробности на своем сайте.

Дроны поставят в рамках контракта с правительством Германии, которое профинансировало закупку. Это будет уже вторая партия Vector, которую получит украинская армия — в августе 2022 года Министерство обороны Украины уже заказало у Quantum-Systems 33 таких же беспилотника.

[ + – ] Беспилотники Vector

Как утверждает компания, за последние месяцы дроны Vector активно использовались ВСУ на поле боя и доказали свою эффективность при проведении разведки и наблюдения. Благодаря прочной конструкции, БПЛА надежно работают в любую погоду и в экстремальных условиях. Кроме того, после отзывов, полученных от украинских военных, разработчики выпустили новую версию программного обеспечения, позволяющую летать даже при пропаже сигналов спутниковой системы навигации.

"Прямая и незамедлительная обратная связь, полученная от операторов на украинском поле боя, а также стремление Quantum-Systems расширять возможности безопасности за счет новых технологий, ускорили процессы разработки. Новые результаты были непосредственно включены в передовую технологию Vector, что стало решающим фактором для решения Минобороны", — отметила компания.

[ + – ] Дроны Vector: что они умеют

Vector — это беспилотник самолетного типа с системой вертикального взлета-посадки и большой продолжительностью работы (до 2 часов). Его применяют для разведки, повышения ситуативной осведомленности, составления карт, оценки боевых повреждений, поиска и спасения, защиты конвоев и важных персон.

БПЛА оснащен двойной электрооптической и инфракрасной камерой на карданном подвесе, что позволяет вести видеонаблюдение как днем, так и ночью. Видео передается в режиме реального времени нескольким наземных станций управления на расстоянии до 15 км через зашифрованные каналы передачи данных Mesh IP. Дрон также получил искусственный интеллект, автоматически анализирующий изображения с помощью специальных алгоритмов, чтобы обнаруживать, определять и отслеживать объекты, передавая ценные разведданные наземным подразделениям.

Характеристики БПЛА Vector:

Размах крыльев: 2,8 м

Взлетный вес: до 7,4 кг

Продолжительность полета: до 120 мин.

Дальность связи: 15 км с планшетом или 25 км с секторными антеннами

Крейсерская скорость: 54-90 км/ч

Сопротивление ветру: до 12 м/с.

16 января стало известно, что ВСУ получили 9 военных дронов H10 Poseidon Mk II производства кипрской компании Swarmly. Волонтеры также оборудовали для них удобные станции управления на базе грузовиков DAF Leyland.